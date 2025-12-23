0 800 307 555
Fitch повысило рейтинг Украины после реструктуризации долга

Казна и Политика
32
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг Украины с состояния выборочного дефолта до уровня CCC.
Об этом сообщает Bloomberg.
Решение было принято после того, как Украина объявила о достижении договоренности с кредиторами об обмене долговых инструментов, привязанных к росту экономики, на обычные облигации.
По информации Министерства финансов, 99% владельцев так называемых ВВП-варрантов поддержали предложение обмена. В рамках сделки инвесторы обменяют почти $2,6 млрд. этих ценных бумаг на $3,5 млрд. новых облигаций.

Оценка новых долговых бумаг

Fitch сообщило, что новые облигации получили рейтинг на один уровень выше суверенного рейтинга Украины. Это решение агентство объяснило усиленными кредитными защитными механизмами, заложенными в условиях выпуска новых бумаг.
Аналитики Fitch отметили, что повышение рейтинга отражает оценку агентства по нормализации отношений Украины с подавляющим большинством внешних коммерческих кредиторов после завершения обмена долговых обязательств.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина сообщила об успешном завершении ключевого этапа реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП. Держатели ВВП-варрантов общим объемом 2,6 млрд долл. США поддержали обмен этих инструментов на обычные долговые ценные бумаги и проголосовали за принятие соответствующей чрезвычайной резолюции.
Речь идет о полном выводе из обращения ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году в ходе предыдущей реструктуризации долга после аннексии Крыма и вторжения россии на Донбасс. Правительство называет это важным шагом к укреплению долговой устойчивости и повышению прогнозируемости бюджета.
