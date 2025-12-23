Рынок труда становится все более конкурентным: итоги года — аналитика
Украина продолжает жить и работать в условиях полномасштабной войны, а бизнес — перестраиваться под беспрецедентные вызовы, качество управленческих решений приобретает решающее значение.
Об этом говорится в аналитике GRC.UA «Барометр рынка труда», предоставленной finance.ua.
Исследование показало, что многие компании переживают трансформацию бизнес-моделей, переходят к более гибким форматам работы, инвестируют в развитие управленческих компетенций и культуры производительности.
Опрос охватил все ключевые сектора экономики Украины. Наиболее активно присоединились компании в области медицины и фармацевтики (12%), транспорта и логистики (9%), розничной непродовольственной и пищевой торговли (8% и 7%), производства (7%), консалтинга и аудита (7%).
В 2025 г. украинские работодатели продолжили демонстрировать высокую адаптивность и устойчивость в условиях военной экономики.
91% компаний заявили, что работают в полном объеме, тогда как в 2024 году таковых было 86%. Еще 8% бизнесов продолжают работу, но не вернулись к довоенному уровню деятельности.
Так что цифры подтвердили мнение экспертов, что бизнес-процессы стабилизировались, но неравномерно по отраслям.
В 2025 году треть компаний (33%) почувствовали рост доходов, тогда как год назад этот показатель был ниже — 28%. Удержали уровень дохода 28% организаций, что также имеет положительные изменения по сравнению с предыдущим периодом (22% в 2024 году).
Что изменилось
В течение последних последних лет бизнес сигнализировал о резком ухудшении ситуации с кадрами: дефицит специалистов наблюдался во всех категориях — от линейного персонала до высококвалифицированных специалистов и руководителей.
Ранее ожидалось, что в 2025 году эта тенденция только усилится. Анализ результатов опроса этого года показал, что прошлогодний прогноз сбылся.
Дефицит кадров — это один из важнейших вызовов подавляющего большинства компаний. В частности, дефицит кадров большинство работодателей считают одним из основных вызовов в рекрутинге:
- испытывают нехватку кандидатов рабочих профессий 37% компаний,
- кадровый голод на все категории работников — 58%.
Какие категории
Среди категорий работников, нехватка которых ощущается чаще — рабочие и технические специалисты, менеджеры по продажам, узкопрофильные специалисты со знанием английского, работники торговли, руководители среднего и высшего звеньев.
Чувствуя усиление конкуренции за таланты, компании все чаще сосредотачиваются на устойчивости бизнес-процессов и развитии бренда работодателя, чтобы удерживать и привлекать талантливых работников.
Пример
«Рынок труда становится все более конкурентным — запросы кандидатов растут, а работодатели становятся все более креативными в том, что предлагают соискателям. Но, несмотря на это, преимущество получают те, кто может закрывать потребности людей комплексно: от стабильного дохода до программ заботы», —
говорит Анастасия Громова, директор департамента стратегии и методологии управления персоналом МХП.
Преодоление хронической усталости работников
В 2025 году был существенный запрос на психологическую поддержку, программы сохранения ресурсов работников и менеджмента стресса.
Доля компаний, в которых действуют программы заботы о ментальном здоровье работников, увеличилась за последний год на 3%.
- в 2024 году о наличии полноценных well-being программ говорили 37% работодателей,
- в этом году — 40%,
- на 5% увеличилось количество компаний, планирующих внедрение таких мер в ближайшее время.
На фоне растущего уровня хронической усталости работников инициативы работодателей по поддержке и заботе о ментальном здоровье своих команд видятся недостаточными. Следовательно, тренд подтверждается — well-being поднимается в приоритетах HR-стратегий, но полного охвата рынка еще нет.
Как удержать работников
В 2025 году удержание персонала стало критически важным элементом стабильности бизнеса. На это оказывают непосредственное влияние несколько факторов, в частности, дефицит рабочей силы, вызовы, связанные с мобилизацией.
Дополнительно усложняет ситуацию отток молодых специалистов до 22 лет за границу. В таких условиях конкуренция за сохранение имеющихся команд становится не менее важной, чем наем новых кадров. Сохранение команд в полном объеме — важнейший приоритет для украинского бизнеса. Об этом говорит 65% работодателей.
Выводы
Прошлогодний прогноз полностью сбылся. В 2025 году удержание работников и работа над их вовлеченностью остаются одними из важнейших задач для бизнеса.
На первый план выходят качество корпоративной культуры, эффективность менеджмента и способность компании обеспечить людям чувство стабильности, поддержки и ценности в условиях военного времени.
Напомним, потребность в специалистах для сил обороны растет с каждым годом. Вместе с военными центрами комплектования отдельные платформы для поиска работы стали публиковать вакансии для подразделений, что позволяет оценить, как меняется спрос на специалистов и активность кандидатов.
В декабре 2023 года на платформе были опубликованы первые вакансии для подразделений Сил обороны — тогда было размещено 821 предложение от 146 подразделений. В ноябре 2025 года их количество достигло 10 535, что почти в 13 раз больше, чем на старте. Вакансии включают как боевые, так и небоевые должности. Больше всего объявлений приходится на следующие категории (одна вакансия может входить в несколько категорий).
