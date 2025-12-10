Работа в армии: как изменилось количество вакансий и кто на них откликается
После начала полномасштабной войны потребность в специалистах для Сил обороны возрастает ежегодно. Вместе с военными центрами комплектования отдельные платформы для поиска работы начали публиковать вакансии для подразделений — это позволяет оценить, как меняется спрос на специалистов и активность кандидатов.
Как выросло количество вакансий
По данным Work.ua, в декабре 2023 года на платформе были опубликованы первые вакансии для подразделений Сил обороны — тогда было размещено 821 предложение от 146 подразделений. В ноябре 2025 года их количество достигло 10 535, что почти в 13 раз больше, чем на старте.
В каких категориях больше всего вакансий Сил обороны?
Вакансии включают как боевые, так и небоевые должности. Больше всего объявлений приходится на следующие категории (одна вакансия может входить в несколько категорий):
- 6 545 — охрана и безопасность;
- 1732 — телекоммуникации и связь;
- 1 438 — транспорт и автобизнес;
- 1 210 — рабочие специальности и производство;
- 1 132 — медицина;
- 645 — администрация и руководящие должности среднего звена;
- 491 — IT и компьютерные специальности.
Кто откликается на военные вакансии
Активность кандидатов изменилась в течение двух лет. Если в начале количество откликов было на уровне гражданского рынка, то с появлением дополнительных каналов рекрутинга количество откликов постепенно уменьшилось.
В ноябре 2025 года кандидаты подали 9138 откликов на военные вакансии. Для сравнения: в ноябре 2024 года их было 11518.
Пол кандидатов
- 54% - мужчины;
- 46% - женщины.
Возрастные группы
Наиболее активно откликаются:
- 35−44 года — 30%;
- 25−34 года — 25%;
- 45−54 года — 21%.
Ранее мы сообщали, что за 2025 год в Украине в восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.
