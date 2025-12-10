Работа в армии: как изменилось количество вакансий и кто на них откликается Сегодня 19:48

Работа в армии: как изменилось количество вакансий и кто на них откликается

После начала полномасштабной войны потребность в специалистах для Сил обороны возрастает ежегодно. Вместе с военными центрами комплектования отдельные платформы для поиска работы начали публиковать вакансии для подразделений — это позволяет оценить, как меняется спрос на специалистов и активность кандидатов.

Как выросло количество вакансий

почти в 13 раз больше, чем на старте. По данным Work.ua , в декабре 2023 года на платформе были опубликованы первые вакансии для подразделений Сил обороны — тогда было размещено 821 предложение от 146 подразделений. В ноябре 2025 года их количество достигло 10 535, что

В каких категориях больше всего вакансий Сил обороны?

Вакансии включают как боевые, так и небоевые должности. Больше всего объявлений приходится на следующие категории (одна вакансия может входить в несколько категорий):

6 545 — охрана и безопасность;

1732 — телекоммуникации и связь;

1 438 — транспорт и автобизнес;

1 210 — рабочие специальности и производство;

1 132 — медицина;

645 — администрация и руководящие должности среднего звена;

491 — IT и компьютерные специальности.

Кто откликается на военные вакансии

Активность кандидатов изменилась в течение двух лет. Если в начале количество откликов было на уровне гражданского рынка, то с появлением дополнительных каналов рекрутинга количество откликов постепенно уменьшилось.

Читайте также Сегодня в «Резерв+» появились фото военнообязанных

В ноябре 2025 года кандидаты подали 9138 откликов на военные вакансии. Для сравнения: в ноябре 2024 года их было 11518.

Пол кандидатов

54% - мужчины;

46% - женщины.

Возрастные группы

Наиболее активно откликаются:

35−44 года — 30%;

25−34 года — 25%;

45−54 года — 21%.

восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики. Ранее мы сообщали , что за 2025 год в Украине вБольше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.