Работа в армии: как изменилось количество вакансий и кто на них откликается

Работа в армии: как изменилось количество вакансий и кто на них откликается
Работа в армии: как изменилось количество вакансий и кто на них откликается
После начала полномасштабной войны потребность в специалистах для Сил обороны возрастает ежегодно. Вместе с военными центрами комплектования отдельные платформы для поиска работы начали публиковать вакансии для подразделений — это позволяет оценить, как меняется спрос на специалистов и активность кандидатов.

Как выросло количество вакансий

По данным Work.ua, в декабре 2023 года на платформе были опубликованы первые вакансии для подразделений Сил обороны — тогда было размещено 821 предложение от 146 подразделений. В ноябре 2025 года их количество достигло 10 535, что почти в 13 раз больше, чем на старте.

В каких категориях больше всего вакансий Сил обороны?

Вакансии включают как боевые, так и небоевые должности. Больше всего объявлений приходится на следующие категории (одна вакансия может входить в несколько категорий):
  • 6 545 — охрана и безопасность;
  • 1732 — телекоммуникации и связь;
  • 1 438 — транспорт и автобизнес;
  • 1 210 — рабочие специальности и производство;
  • 1 132 — медицина;
  • 645 — администрация и руководящие должности среднего звена;
  • 491 — IT и компьютерные специальности.

Кто откликается на военные вакансии

Активность кандидатов изменилась в течение двух лет. Если в начале количество откликов было на уровне гражданского рынка, то с появлением дополнительных каналов рекрутинга количество откликов постепенно уменьшилось.
В ноябре 2025 года кандидаты подали 9138 откликов на военные вакансии. Для сравнения: в ноябре 2024 года их было 11518.

Пол кандидатов

  • 54% - мужчины;
  • 46% - женщины.

Возрастные группы

Наиболее активно откликаются:
  • 35−44 года — 30%;
  • 25−34 года — 25%;
  • 45−54 года — 21%.
Ранее мы сообщали, что за 2025 год в Украине в восемь раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Военная службаВоеннообязанныйВоеннослужащий
Payment systems