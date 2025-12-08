Сегодня в «Резерв+» появились фото военнообязанных Сегодня 18:10 — Личные финансы

Сегодня в «Резерв+» появились фото военнообязанных

С 8 декабря в приложении «Резерв+» будет отображаться фото военнообязанного лица. Новый формат военно-учетного документа станет обязательным.

Об этом сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой в ходе Digital Defence Forum.

«С сегодняшнего дня мы запустили „Резерв+“ с фотографией. В течение сегодняшнего дня или нескольких дней, если фотография еще не подтянулась, вы сможете ее получить. И на этой неделе этот военно-учетный документ в таком формате будет обязательным для всех. Он будет в единой форме с QR-кодом, который невозможно подделать», — сказал Берестовой.

Он подчеркнул, что любые изменения в данных будут делать документ недействительным. Проверить его актуальность военнослужащие или работники ТЦК могут исключительно в новом формате с QR-кодом.

«Если что-то изменилось — этот документ невалидный. Вы должны сгенерировать его снова и перепечатать новый», — добавил Берестовой.

