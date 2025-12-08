Укрпочта запустила свой первый почтомат
Укрпочта запустила первый почтомат в Киеве. Он расположен на Майдане Незалежности.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram.
Масштабирование сети
Укрпочта планирует начать масштабирование сети в следующем году. Почтоматы имеют модульную конструкцию. Систему можно расширять от одного модуля до десятка. Базовая конфигурация содержит два блока по 15−20 ячеек каждый.
Ранее в компании сообщали, что к концу 2025 года планируют установить 100 модулей. Среди них 70 в Киеве и 30 в Одессе.
Как работают почтоматы Укрпочты
Через почтомат можно получать и отправлять посылки.
Получить посылку можно через PIN-код или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0.
Устройства работают в автономном режиме. Даже при отсутствии электроэнергии или связи они остаются доступными.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что компания пока не планирует повышать тарифы на доставку посылок.
Кроме того, Укрпочта запустила новый сервис для пользователей OLX. Покупатели на OLX смогут получить заказ через Укрпочту с наложенным платежом. Для этого необходимо выбрать Укрпочту в качестве способа доставки и активировать опцию «Оплата при получении». Запуск интеграции с OLX Доставкой стал частью стратегии компании по улучшению клиентского опыта. Среди новшеств — экспресс-окна для быстрой выдачи посылок без очередей и автоматизация логистических центров.
