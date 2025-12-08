Укрпочта запустила свой первый почтомат Сегодня 13:18 — Личные финансы

Укрпочта запустила свой первый почтомат

Укрпочта запустила первый почтомат в Киеве. Он расположен на Майдане Незалежности.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в Telegram.

Масштабирование сети

Укрпочта планирует начать масштабирование сети в следующем году. Почтоматы имеют модульную конструкцию. Систему можно расширять от одного модуля до десятка. Базовая конфигурация содержит два блока по 15−20 ячеек каждый.

Ранее в компании сообщали , что к концу 2025 года планируют установить 100 модулей. Среди них 70 в Киеве и 30 в Одессе.

Как работают почтоматы Укрпочты

Через почтомат можно получать и отправлять посылки.

Получить посылку можно через PIN-код или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0.

Устройства работают в автономном режиме. Даже при отсутствии электроэнергии или связи они остаются доступными.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что компания пока не планирует повышать тарифы на доставку посылок.

Кроме того, Укрпочта запустила новый сервис для пользователей OLX. Покупатели на OLX смогут получить заказ через Укрпочту с наложенным платежом. Для этого необходимо выбрать Укрпочту в качестве способа доставки и активировать опцию «Оплата при получении». Запуск интеграции с OLX Доставкой стал частью стратегии компании по улучшению клиентского опыта. Среди новшеств — экспресс-окна для быстрой выдачи посылок без очередей и автоматизация логистических центров.

