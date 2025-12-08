Кабмин изменил правила автоматической отсрочки для опекунов и сиделок Сегодня 15:22 — Личные финансы

Кабмин изменил правила автоматической отсрочки для опекунов и сиделок

Кабинет Министров усовершенствовал процедуру автоматического продления отсрочек для тех, кто осуществляет опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Кабинет Министров принял решение, которым совершенствуется процедура автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельной категории военнообязанных», — говорится в сообщении.

Что меняется

Предусмотрена возможность подать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика лица, над которым установлена ​​опека, попечительство, осуществляется постоянный уход или содержание.

Предоставление этих данных обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами при автоматическом продлении отсрочки.

«Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан», — добавили в Минобороны.

один из родителей имеет инвалидность первой или второй группы. Пока что услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя. Напомним, ранее Finance.ua писал , что с 28 ноября подать запрос на отсрочку в мобильном приложении «Резерв+» могут военнообязанные, у которых. Пока что услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Кроме того, с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые могут измениться со временем.

Оформление отсрочек онлайн через приложение Резерв+ стало основным способом. Также это можно сделать оффлайн через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

