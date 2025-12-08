Кабмин изменил правила автоматической отсрочки для опекунов и сиделок
Кабинет Министров усовершенствовал процедуру автоматического продления отсрочек для тех, кто осуществляет опеку, попечительство, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Кабинет Министров принял решение, которым совершенствуется процедура автоматического продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации для отдельной категории военнообязанных», — говорится в сообщении.
Что меняется
Предусмотрена возможность подать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика лица, над которым установлена опека, попечительство, осуществляется постоянный уход или содержание.
Предоставление этих данных обеспечит эффективное электронное взаимодействие между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и другими реестрами при автоматическом продлении отсрочки.
«Введенные изменения гарантируют корректную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для этой категории граждан», — добавили в Минобороны.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 28 ноября подать запрос на отсрочку в мобильном приложении «Резерв+» могут военнообязанные, у которых один из родителей имеет инвалидность первой или второй группы. Пока что услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.
Кроме того, с 1 ноября 2025 года действуют новые правила оформления и продления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации. Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания для которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые могут измениться со временем.
Оформление отсрочек онлайн через приложение Резерв+ стало основным способом. Также это можно сделать оффлайн через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).
