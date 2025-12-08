В Укрпочте рассказали, на что можно потратить 1000 грн зимней поддержки в отделениях
Более 1 000 000 украинцев уже оформили зимнюю поддержку через Укрпочту и начинают получать выплаты.
В Укрпочте объяснили, на что эти средства можно потратить, а на что — нет.
Средства программы Зимняя поддержка, которыми вы рассчитываетесь картой Национального кешбэка, в отделениях Укрпочты можно потратить на следующее:
• оплату коммунальных услуг;
• оплата почтовых услуг — отправка и получение посылок, писем;
• подписку украинских газет и журналов;
• приобретение лекарств и других товаров обеспечивает украинское производство, входящее в перечень программы;
• донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Отдельная тема — наложенный платеж, который можно оплачивать средствами Зимней поддержки только при содержании посылок — товары украинского производства, которые входят в программу Национального кешбэка.
«Условно: за украинское сало заплатить можно, а за испанский хамон — нет», — написали там.
Укрпочта принимает заявления об оформлении программы Зимняя поддержка до 24 декабря, до Рождества.
Напомним, 7 декабря уязвимым категориям украинцев начали начислять выплаты в размере 6500 грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто может получить 6500 «Зимней поддержки»
Программа предназначена для граждан, нуждающихся в наибольшей поддержке:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детдомах семейного типа и приемных семьях;
- дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;
- дети из малообеспеченных семей;
- люди с инвалидностью I группы из числа ВПО
и т. д.;
Премьер напомнила, что деньги можно будет потратить на лекарства, одежду, обувь в течение шести месяцев после поступления средств.
Поделиться новостью
Также по теме
В Укрпочте рассказали, на что можно потратить 1000 грн зимней поддержки в отделениях
В Польше изменили сроки выплаты 800 Плюс в декабре
Как выбрать легальную праздничную елку — разъяснение МВД
Реестр должников: как онлайн проверить себя и избежать блокировки счетов
Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего
Как правильно просить о повышении зарплаты