В Укрпочте рассказали, на что можно потратить 1000 грн зимней поддержки в отделениях Сегодня 13:00 — Личные финансы

В Укрпочте рассказали, на что можно потратить 1000 грн зимней поддержки в отделениях

Более 1 000 000 украинцев уже оформили зимнюю поддержку через Укрпочту и начинают получать выплаты.

В Укрпочте объяснили , на что эти средства можно потратить, а на что — нет.

Средства программы Зимняя поддержка, которыми вы рассчитываетесь картой Национального кешбэка, в отделениях Укрпочты можно потратить на следующее:

• оплату коммунальных услуг;

• оплата почтовых услуг — отправка и получение посылок, писем;

• подписку украинских газет и журналов;

• приобретение лекарств и других товаров обеспечивает украинское производство, входящее в перечень программы;

• донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Отдельная тема — наложенный платеж, который можно оплачивать средствами Зимней поддержки только при содержании посылок — товары украинского производства, которые входят в программу Национального кешбэка.

«Условно: за украинское сало заплатить можно, а за испанский хамон — нет», — написали там.

Укрпочта принимает заявления об оформлении программы Зимняя поддержка до 24 декабря, до Рождества.

Напомним , 7 декабря уязвимым категориям украинцев начали начислять выплаты в размере 6500 грн. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто может получить 6500 «Зимней поддержки»

Программа предназначена для граждан, нуждающихся в наибольшей поддержке:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, воспитывающиеся в детдомах семейного типа и приемных семьях;

дети ВПЛ, получающие выплаты на проживание;

дети из малообеспеченных семей;

люди с инвалидностью I группы из числа ВПО и т. д. ;

Премьер напомнила, что деньги можно будет потратить на лекарства, одежду, обувь в течение шести месяцев после поступления средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.