Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего

В этом году потребители лучше подготовились к акциям на Черную пятницу, но скидки все еще стимулируют импульсивный шоппинг. Треть покупателей потратила от 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% приобрели товаров более чем на 20 000 грн.

Об этом говорится в опросе Meest Group, в котором приняли участие 1300 респондентов.

Кто тратил больше всего на Черную пятницу

Черная пятница почти одинаково привлекает мужчин и женщин: 54% респондентов — мужчины, 46% - женщины.

По возрасту больше всего тратили потребители в возрасте 34−45 лет (39%) и 45+ (37%). При этом 25% опрошенных совершали импульсивные покупки, а 67% покупали запланировано.

Активнее всего покупали украинцы, которые зарабатывают 20 000−30 000 грн (33%), далее потребители с доходом 10 000−20 000 грн (25%) и до 10 000 грн (23%). Только каждый пятый опрошенный имел заработок более 50 000 грн.

Самыми популярными категориями товаров стали:

одежда — 47%;

электроника — 40%;

косметика — 30%;

обувь — 26%;

аксессуары — 20%;

витамины и БАДы — 12%;

спортивные товары — 9%;

инструменты — 8%;

автозапчасти — 5%.

В каких магазинах покупали больше всего

Популярными украинскими онлайн-площадками стали: Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Эпицентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) и OLX (3,14%).

Среди международных платформ лидировали AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) и Amazon (7,25%).

