0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего

Личные финансы
35
Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего
Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего
В этом году потребители лучше подготовились к акциям на Черную пятницу, но скидки все еще стимулируют импульсивный шоппинг. Треть покупателей потратила от 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% приобрели товаров более чем на 20 000 грн.
Об этом говорится в опросе Meest Group, в котором приняли участие 1300 респондентов.

Кто тратил больше всего на Черную пятницу

Черная пятница почти одинаково привлекает мужчин и женщин: 54% респондентов — мужчины, 46% - женщины.
По возрасту больше всего тратили потребители в возрасте 34−45 лет (39%) и 45+ (37%). При этом 25% опрошенных совершали импульсивные покупки, а 67% покупали запланировано.
Активнее всего покупали украинцы, которые зарабатывают 20 000−30 000 грн (33%), далее потребители с доходом 10 000−20 000 грн (25%) и до 10 000 грн (23%). Только каждый пятый опрошенный имел заработок более 50 000 грн.
Самыми популярными категориями товаров стали:
  • одежда — 47%;
  • электроника — 40%;
  • косметика — 30%;
  • обувь — 26%;
  • аксессуары — 20%;
  • витамины и БАДы — 12%;
  • спортивные товары — 9%;
  • инструменты — 8%;
  • автозапчасти — 5%.

В каких магазинах покупали больше всего

Популярными украинскими онлайн-площадками стали: Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Эпицентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) и OLX (3,14%).
Среди международных платформ лидировали AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) и Amazon (7,25%).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems