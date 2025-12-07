Черная пятница в Украине: что покупали и кто потратил больше всего
В этом году потребители лучше подготовились к акциям на Черную пятницу, но скидки все еще стимулируют импульсивный шоппинг. Треть покупателей потратила от 1 000 до 4 000 грн, а 13,5% приобрели товаров более чем на 20 000 грн.
Об этом говорится в опросе Meest Group, в котором приняли участие 1300 респондентов.
Кто тратил больше всего на Черную пятницу
Черная пятница почти одинаково привлекает мужчин и женщин: 54% респондентов — мужчины, 46% - женщины.
По возрасту больше всего тратили потребители в возрасте 34−45 лет (39%) и 45+ (37%). При этом 25% опрошенных совершали импульсивные покупки, а 67% покупали запланировано.
Активнее всего покупали украинцы, которые зарабатывают 20 000−30 000 грн (33%), далее потребители с доходом 10 000−20 000 грн (25%) и до 10 000 грн (23%). Только каждый пятый опрошенный имел заработок более 50 000 грн.
Самыми популярными категориями товаров стали:
- одежда — 47%;
- электроника — 40%;
- косметика — 30%;
- обувь — 26%;
- аксессуары — 20%;
- витамины и БАДы — 12%;
- спортивные товары — 9%;
- инструменты — 8%;
- автозапчасти — 5%.
В каких магазинах покупали больше всего
Популярными украинскими онлайн-площадками стали: Rozetka (22,25%), Prom (13,35%), Эпицентр (11,52%), Comfy (8,64%), MakeUp (5,50%), Алло (4,45%) и OLX (3,14%).
Среди международных платформ лидировали AliExpress (15%), Sinsay (11,50%), Temu (9,25%) и Amazon (7,25%).
