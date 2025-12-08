Правительство готовит комплексную пенсионную реформу в Украине: новые требования МВФ Сегодня 14:05 — Личные финансы

Правительство готовит комплексную пенсионную реформу в Украине: новые требования МВФ

В списке требований Международного валютного фонда к Украине появились новые пункты, касающиеся пенсионной системы.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Основные направления реформы

В этой сфере маяков нет, есть только обязательство со стороны украинского правительства. Они звучат так: «При поддержке МВФ и Всемирного банка мы разрабатываем комплексную пенсионную реформу, включающую все компоненты системы. Правительство обеспечит через компенсационные меры по доходам или расходам, что реформа не увеличит дефицит в среднесрочной перспективе».

Кроме того, правительство воздержится от:

введения новых специальных пенсий или привилегий;

принятия нового законодательства, которое бы создавало дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;

изменений, которые бы привели к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

В краткосрочной перспективе правительство примет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии. Также предложит унифицированный подход к ежегодному повышению всех пенсий в системе исключительно через механизм индексации.

В частности, подаст законопроект о прекращении практики привязки ежегодного повышения отдельных специальных пенсий к росту заработных плат.

Новая программа МВФ

В ноябре миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что составляет $8,1 млрд.

Фонд ожидает, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки. По базовому сценарию общий разрыв финансирования в 2026—2029 годах оценивается в $136,5 млрд. В 2026—2027 годах остаточный разрыв составляет около $63 млрд.

Среди первоочередных обязательств украинской власти:

принятие бюджета на 2026 год, который отвечает условиям программы;

отказ от неэффективных расходов или введение налоговых льгот;

меры по мобилизации внутренних доходов, которые необходимо дополнить своевременным и масштабным внешним финансированием от доноров на условиях, приближенных к грантовым, чтобы обеспечить устойчивость долга;

реализация стратегии реструктуризации долга;

предотвращение уклонения от уплаты налогов;

налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;

меры по борьбе с теневой экономикой и т. д.

