Правительство готовит комплексную пенсионную реформу в Украине: новые требования МВФ
В списке требований Международного валютного фонда к Украине появились новые пункты, касающиеся пенсионной системы.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Основные направления реформы

В этой сфере маяков нет, есть только обязательство со стороны украинского правительства. Они звучат так: «При поддержке МВФ и Всемирного банка мы разрабатываем комплексную пенсионную реформу, включающую все компоненты системы. Правительство обеспечит через компенсационные меры по доходам или расходам, что реформа не увеличит дефицит в среднесрочной перспективе».
Кроме того, правительство воздержится от:
  • введения новых специальных пенсий или привилегий;
  • принятия нового законодательства, которое бы создавало дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;
  • изменений, которые бы привели к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.
В краткосрочной перспективе правительство примет меры по ограничению размера дополнительных выплат отдельным категориям пенсионеров сверх их страховой части пенсии. Также предложит унифицированный подход к ежегодному повышению всех пенсий в системе исключительно через механизм индексации.
В частности, подаст законопроект о прекращении практики привязки ежегодного повышения отдельных специальных пенсий к росту заработных плат.

Новая программа МВФ

В ноябре миссия Международного валютного фонда и украинские власти согласовали на уровне персонала новую программу в рамках Механизма расширенного финансирования. Потенциальный доступ к финансированию составит 5,94 млрд СПЗ, что составляет $8,1 млрд.
Фонд ожидает, что программа станет катализатором масштабной внешней поддержки. По базовому сценарию общий разрыв финансирования в 2026—2029 годах оценивается в $136,5 млрд. В 2026—2027 годах остаточный разрыв составляет около $63 млрд.
Среди первоочередных обязательств украинской власти:
  • принятие бюджета на 2026 год, который отвечает условиям программы;
  • отказ от неэффективных расходов или введение налоговых льгот;
  • меры по мобилизации внутренних доходов, которые необходимо дополнить своевременным и масштабным внешним финансированием от доноров на условиях, приближенных к грантовым, чтобы обеспечить устойчивость долга;
  • реализация стратегии реструктуризации долга;
  • предотвращение уклонения от уплаты налогов;
  • налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы;
  • меры по борьбе с теневой экономикой и т. д.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
