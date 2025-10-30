В «Резерв+» появился новый вид отсрочки Сегодня 16:55

В «Резерв+» появился новый вид отсрочки

Минобороны расширило список отсрочек в приложении «Резерв+». Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

Как получить отсрочку онлайн

Подайте запрос в приложении Резерв+. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без риска манипуляций.

Читайте также С ноября украинцы смогут оформить автоматические отсрочки в «Резерв+»

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Какие отсрочки уже доступны в Резерв+

В Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.

Для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

жены и мужья военных с ребенком;

родители троих и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.