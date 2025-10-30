0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Резерв+» появился новый вид отсрочки

76
В «Резерв+» появился новый вид отсрочки
В «Резерв+» появился новый вид отсрочки
Минобороны расширило список отсрочек в приложении «Резерв+». Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.
Об этом говорится на сайте Минобороны.

Как получить отсрочку онлайн

  1. Подайте запрос в приложении Резерв+.
  2. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  3. В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без риска манипуляций.
Читайте также
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.

Какие отсрочки уже доступны в Резерв+

В Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.
Для таких категорий:
  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • жены и мужья военных с ребенком;
  • родители троих и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems