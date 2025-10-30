В «Резерв+» появился новый вид отсрочки
Минобороны расширило список отсрочек в приложении «Резерв+». Теперь получить отсрочку онлайн могут отцы и матери, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой родитель умер или потерял родительские права.
Об этом говорится на сайте Минобороны.
Как получить отсрочку онлайн
- Подайте запрос в приложении Резерв+.
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. Резерв+ позволяет получать решения прозрачно и без риска манипуляций.
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ГРАГС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или потере родительских прав другого родителя. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ГРАГС.
Какие отсрочки уже доступны в Резерв+
В Резерв+ уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек.
Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- жены и мужья военных с ребенком;
- родители троих и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
