Польша сильно отстает от лидеров по уровню пенсионных выплат — данные Евростата
Данные Евростата свидетельствуют, что Польша не входит в число стран с высокими пенсионными выплатами в Европе. По уровню средней пенсии страна заняла 20 место среди европейских государств.
Размер пенсий в Польше
По данным Управления социального страхования Польши (ZUS), средняя пенсия в стране в 2025 году составила около 4255 злотых брутто в месяц. В то же время значительная часть пенсионеров получает выплаты ниже этого показателя.
Минимальная пенсия в Польше в 2025 году составила 1878,91 зл. брутто, или 1709,81 зл. «на руки».
Согласно данным Евростата, средняя пенсия в Европе в 2023 году составила 1443 евро брутто в месяц, что эквивалентно примерно 6 тыс. злотых.
Более высокие средние пенсионные выплаты, чем в Польше, зафиксированы, в частности, в Германии, Франции, Испании, Италии и странах Скандинавии. В общем рейтинге Польша оказалась позади Эстонии, Чехии и Словении.
Страны с самыми высокими и низкими пенсиями
Наивысший уровень средних пенсий зафиксирован в Исландии — 3168 евро брутто в месяц, что превышает 13 тыс. злотых.
В то же время в Турции средняя пенсия составила всего 281 евро брутто в месяц или около 1 100 злотых, что является одним из самых низких показателей в Европе.
Покупательная способность пенсий
Для оценки реального уровня жизни пенсионеров Евростат также использует показатель покупательной способности, учитывающий, какие товары и услуги можно приобрести за пенсию в конкретной стране.
Средний показатель для стран Европейского Союза составляет 1443. Польша в этом рейтинге занимает 16-е место.
Лидерами по покупательной способности пенсий остаются Люксембург, Норвегия и Дания, однако их преимущество частично нивелирует высокая стоимость жизни. В то же время Австрия, Германия и Франция демонстрируют стабильные позиции, в то время как страны Центральной и Восточной Европы имеют заметно более низкие показатели.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что, несмотря на индексацию, размер пенсий в Украине остается одним из самых низких в Европе. Данные аналитики свидетельствуют, что большинство пожилых украинцев вынуждены жить на суммы, часто не покрывающие даже базовые потребности. В октябре 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6436 грн, или около 133 евро (по курсу на момент публикации). Почти треть украинских пенсионеров — 3,3 миллиона человек — получает только 3 340 грн в месяц. Еще почти 4% пенсионеров живут на около 2 300 грн.
