Медианная зарплата в Украине выросла до 25 тысяч грн

Наиболее приемлемой для себя зарплатой украинцы называют сумму от 20 до 30 тысяч гривен.

В 2025 году на рынке труда были как положительные, так и отрицательные тенденции. За год медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Наиболее приемлемым 31% респондентов определили заработную плату от 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% отмечают желаемый заработок в 30−50 тысяч. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4%.

Портрет соискателя., business.olx.ua

Как изменилась заработная плата

Медианная зарплата в Украине в конце 2025 года составила 25 000 грн. В гривневом эквиваленте по сравнению с 2024 годом это больше на 23%.

Рост оплаты труда зафиксирован во всех областях Украины. При этом самая высокая медианная зарплата — во Львовской области, 29 750 грн (+32%). Наибольший же показатель роста (+36%) в Киевской и Закарпатской областях, до 29 300 и 28 500 грн соответственно.

Наименьший, но все же положительный показатель в Херсонской области: +3% (рост до 17 500 грн).

В разрезе областных центров лидером по росту медианной зарплаты и ее фактическим уровнем в конце 2025 года является Львов: +40% до 32 100 грн. В Киеве она составляет 30 000 (+33% за год).

Как выросла зарплата за год, business.olx.ua

Учитывая отдельные профессии, наиболее заметные изменения в оплате труда произошли для комплектовщиков (+59%), менеджеров в гостинично-рестораном деле (+50%), товароведов и пекарей (+40%), каменщиков (+38%).

Несмотря на общую тенденцию роста, на некоторые вакансии произошло снижение медианных зарплат.

Спад наблюдали в профессиях:

машинист экскаватора (-30%);

домработник (-19%);

системный администратор (-9%);

мастер по ремонту компьютерной техники (-7%);

дизайнер (-3%).

В каких профессиях больше всего изменились зарплаты, business.olx.ua

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Work.ua писал , что в прошлом году размер средней зарплаты в Украине вырос на 22%, однако темпы повышения существенно отличались в зависимости от региона и сферы занятости. Самые заметные изменения зафиксировали в Донецкой области, где средний размер зарплаты в вакансиях вырос на 55%. Аналитики связывают это с изменением самих предложений.

