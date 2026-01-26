0 800 307 555
Медианная зарплата в Украине выросла до 25 тысяч грн

Личные финансы
Наиболее приемлемой для себя зарплатой украинцы называют сумму от 20 до 30 тысяч гривен.
В 2025 году на рынке труда были как положительные, так и отрицательные тенденции. За год медианная зарплата по Украине выросла до 25 тыс.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
Наиболее приемлемым 31% респондентов определили заработную плату от 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% отмечают желаемый заработок в 30−50 тысяч. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4%.
Портрет соискателя.
Как изменилась заработная плата

Медианная зарплата в Украине в конце 2025 года составила 25 000 грн. В гривневом эквиваленте по сравнению с 2024 годом это больше на 23%.
Рост оплаты труда зафиксирован во всех областях Украины. При этом самая высокая медианная зарплата — во Львовской области, 29 750 грн (+32%). Наибольший же показатель роста (+36%) в Киевской и Закарпатской областях, до 29 300 и 28 500 грн соответственно.
Наименьший, но все же положительный показатель в Херсонской области: +3% (рост до 17 500 грн).
В разрезе областных центров лидером по росту медианной зарплаты и ее фактическим уровнем в конце 2025 года является Львов: +40% до 32 100 грн. В Киеве она составляет 30 000 (+33% за год).
Как выросла зарплата за год
Учитывая отдельные профессии, наиболее заметные изменения в оплате труда произошли для комплектовщиков (+59%), менеджеров в гостинично-рестораном деле (+50%), товароведов и пекарей (+40%), каменщиков (+38%).
Несмотря на общую тенденцию роста, на некоторые вакансии произошло снижение медианных зарплат.
Спад наблюдали в профессиях:
  • машинист экскаватора (-30%);
  • домработник (-19%);
  • системный администратор (-9%);
  • мастер по ремонту компьютерной техники (-7%);
  • дизайнер (-3%).
В каких профессиях больше всего изменились зарплаты
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Work.ua писал, что в прошлом году размер средней зарплаты в Украине вырос на 22%, однако темпы повышения существенно отличались в зависимости от региона и сферы занятости. Самые заметные изменения зафиксировали в Донецкой области, где средний размер зарплаты в вакансиях вырос на 55%. Аналитики связывают это с изменением самих предложений.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems