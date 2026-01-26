Рынок труда 2025: сколько зарабатывают уязвимые слои населения Сегодня 17:20 — Личные финансы

Работник компании на инвалидной коляске

В 2025 году медианная зарплата в Украине выросла до 25 000 грн, а изменения в оплате труда ощутили разные категории населения. Из-за дефицита кадров работодатели стали более гибкими и готовы нанимать представителей разных слоев населения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.

Особенно заметно повышение медианных зарплат зафиксировано для социально-уязвимых слоев населения. Прирост в регионах колебался от +5 до +48% для отдельных категорий.

Социально-уязвимые слои

Самые высокие зарплаты для таких групп предлагаются в Киевской области, а также на западе Украины: во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Медианные зарплаты росли параллельно с запросом работодателей на работников из этих категорий. В 2025 году 39% опрошенных компаний отметили, что имеют в штате лиц с инвалидностью (против 26% в 2024), до 32% фиксировали рост числа сотрудников постарше, а до 29% — кандидатов со статусом УБД.

Зарплаты пенсионеров, business.olx.ua

40% опрошенных при поиске работы не испытывали дискриминации. Наиболее распространенной формой оставалась возрастная дискриминация среди людей постарше. Дискриминация по полу чаще встречалась среди женщин, а по возрасту — среди кандидатов 25−34 лет. Другие формы — дискриминация по состоянию здоровья или семейному состоянию.

Зарплаты людей с инвалидностью, business.olx.ua

Среди барьеров во время трудоустройства чаще всего отмечалось отсутствие адаптированных рабочих мест, предвзятость со стороны работодателей и отсутствие гибкого графика.

Больше всего сталкиваются с этими препятствиями украинцы 46−60 лет, лица с инвалидностью, пенсионеры и ветераны.

Зарплата кандидатов в декрете, business.olx.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в результате кадрового кризиса работодатели в Украине все активнее привлекают к работе женщин, людей с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Наибольшее количество соответствующих предложений и высокие темпы роста зафиксировали в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и телекоммуникаций.

