ру
Рынок труда 2025: сколько зарабатывают уязвимые слои населения

Личные финансы
33
Работник компании на инвалидной коляске
В 2025 году медианная зарплата в Украине выросла до 25 000 грн, а изменения в оплате труда ощутили разные категории населения. Из-за дефицита кадров работодатели стали более гибкими и готовы нанимать представителей разных слоев населения.
Об этом свидетельствуют результаты исследования OLX Работа.
Особенно заметно повышение медианных зарплат зафиксировано для социально-уязвимых слоев населения. Прирост в регионах колебался от +5 до +48% для отдельных категорий.

Социально-уязвимые слои

Самые высокие зарплаты для таких групп предлагаются в Киевской области, а также на западе Украины: во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Медианные зарплаты росли параллельно с запросом работодателей на работников из этих категорий. В 2025 году 39% опрошенных компаний отметили, что имеют в штате лиц с инвалидностью (против 26% в 2024), до 32% фиксировали рост числа сотрудников постарше, а до 29% — кандидатов со статусом УБД.
Зарплаты пенсионеров
40% опрошенных при поиске работы не испытывали дискриминации. Наиболее распространенной формой оставалась возрастная дискриминация среди людей постарше. Дискриминация по полу чаще встречалась среди женщин, а по возрасту — среди кандидатов 25−34 лет. Другие формы — дискриминация по состоянию здоровья или семейному состоянию.
Зарплаты людей с инвалидностью
Среди барьеров во время трудоустройства чаще всего отмечалось отсутствие адаптированных рабочих мест, предвзятость со стороны работодателей и отсутствие гибкого графика.
Больше всего сталкиваются с этими препятствиями украинцы 46−60 лет, лица с инвалидностью, пенсионеры и ветераны.
Зарплата кандидатов в декрете
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в результате кадрового кризиса работодатели в Украине все активнее привлекают к работе женщин, людей с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. Наибольшее количество соответствующих предложений и высокие темпы роста зафиксировали в сфере гостинично-ресторанного бизнеса, розничной торговли, логистики и телекоммуникаций.
