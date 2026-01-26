0 800 307 555
Как узнать размер будущей пенсии в Польше

Личные финансы
34
Теперь в Польше можно заранее узнать размер будущей пенсии
Теперь в Польше можно заранее узнать размер будущей пенсии
В приложении mObywatel появился новый раздел, позволяющий увидеть прогнозируемый размер будущей пенсии. Власти рассчитывают, что такая прозрачность будет мотивировать граждан более ответственно относиться к пенсионным накоплениям. В то же время новая опция доступна не всем пользователям.
Об этом пишет inpoland.

Зачем это

Доступ к реальным данным о предстоящей пенсии должен помочь людям оценить, хватит ли им государственных выплат и стоит ли дополнительно накапливать. Когда пользователь видит собственный баланс и прогноз, ему проще принимать финансовые решения.

Подробнее о новой вкладке в mObywatel

С 1 января 2026 г. в mObywatel появилась новая вкладка «Ваша пенсия» (Twoja emerytura). Правительство отказалось от создания отдельного пенсионного портала и решило объединить всю информацию в одном популярном приложении.
Во вкладке собрана ключевая информация о пенсионных правах и сбережениях. Пользователи могут видеть:
  • прогноз размера будущей пенсии от ZUS на основе уплаченных взносов;
  • подробный баланс счета ZUS, включая историю платежей и страховые периоды;
  • сводные данные о дополнительных программах накоплений — OFE, PPK, IKE и IKZE (при условии, что учреждения передали информацию в систему).
Читайте также
Цель — заменить бумажные отчеты и разрозненные данные единым цифровым сервисом, позволяющим проверить пенсионный прогноз за несколько секунд.

Кто уже имеет доступ

На первом этапе функция доступна пользователям, которые:
  • достигли 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года;
  • имеют активный профиль на PUE ZUS;
  • зарегистрированы в приложении mObywatel.
Данные ZUS подтягиваются автоматически, а информация по дополнительным программам будет появляться постепенно — после заключения соглашений с финансовыми учреждениями.

Что делать, если данные некорректны

Если информация в приложении не совпадает с документами ZUS, необходимо обратиться в учреждение лично или через PUE ZUS. Для исправления может потребоваться подтверждение периодов работы или уплаченных взносов.
Важно также отметить, что прогнозируемая сумма пенсии ориентировочная. Она рассчитывается на основе демографических и экономических моделей и может варьироваться в зависимости от будущих условий.
Ранее мы сообщали, что по состоянию на осень 2025 года средняя пенсия в Польше достигла 4 255,66 злотых брутто.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньги
Payment systems