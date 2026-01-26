0 800 307 555
ру
Где чаще всего регистрировали бизнес в Украине: регионы, секторы (инфографика)

Казна и Политика
В 2025 году в Украине наблюдалось постепенное оживление регистраций нового бизнеса — зарегистрировано 28 913 компаний, а также есть рост числа компаний, прекративших деятельность — 2871.
Об этом говорится в исследовании YC.Market .
Больше всего новых компаний зарегистрировали в регионах с высокой деловой активностью и концентрацией бизнеса: безоговорочным лидером стал Киев. Далее следуют Львовская область, Днепропетровская, Киевская область и Одесская.
В общей сложности за год было зарегистрировано 28 913 компаний, причем более половины регистраций пришлось на второе полугодие, что подчеркивает тренд на постепенное укрепление предпринимательской активности в течение 2025 года.

Динамика

Сравнение 2025 года с последним перед началом полномасштабного вторжения в 2021-м показывает, что темпы регистраций бизнеса в Украине остаются существенно ниже «довоенного» уровня во всех кварталах, но структура года выглядит более «выравненной» и стабильной.
Если в 2021 году квартальные значения держались около 9,9−10,4 тыс. регистраций, то в 2025-м — на уровне 6,6−7,6 тыс., то есть дефицит составляет примерно четверть — треть от объема 2021 года.
По сравнению с 2024 годом 2025-й демонстрирует заметное ускорение темпов регистраций компаний, причем рост становится все более отчетливым в течение года.

Прекращение деятельности компаний

В 2025 году в Украине наблюдался последовательный рост числа компаний, прекративших деятельность: от 621 прекращения в I квартале до 696 во II квартале и 742 в III квартале, а пиковое значение пришлось на IV квартал — 812 компаний. Всего за год прекратилась 2871 компания, причем наибольшая доля пришлась на вторую половину года.
Региональное распределение

Для анализа мы исследовали, сколько новых компаний было зарегистрировано и сколько компаний прекратили свою деятельность в разных регионах Украины в период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
В 2025 году больше новых компаний зарегистрировали в регионах с высокой деловой активностью и концентрацией бизнеса: безоговорочным лидером стал Киев.
Далее следуют Львовская область (2504), Днепропетровская (2320), Киевская область (1912) и Одесская (1869) — именно эти территории формируют основной «центр притяжения» для запуска новых бизнесов.
Самые низкие показатели регистраций фиксируются в Херсонской области (80), а также в Черниговской (261), Сумской (287), Черновицкой (366) и Кировоградской (407) областях.

Секторальное распределение

По итогам 2025 года топ 5 секторов по количеству вновь зарегистрированных компаний:
  • оптовая торговля — 3 563 компании,
  • информационные технологии — 3 163,
  • сделки с недвижимостью — 2 664,
  • транспорт и логистика — 2274 и строительство — 2180.
Бизнес
