0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала 2026 в Яремчанщине и в «Буковеле» налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн

Казна и Политика
39
С начала 2026 в Яремчанщине и в «Буковеле» налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн
С начала 2026 в Яремчанщине и в «Буковеле» налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн
С начала 2026 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте Буковель налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн.
Об этом сообщила ГНС.
Проведены 62 фактические проверки, выявлены 22 неоформленных наемных работника.
Также налоговики зафиксировали гостиницу, работавшую без государственной регистрации.
В ходе одной из проверок изъято из незаконного оборота 184 никотинсодержащих жидкости (никобустеров), используемых в электронных сигаретах.
При проверках хозяйствующих субъектов, декларирующих незначительные объемы выручки, применяется хронометраж хозяйственных операций. Такой механизм дает положительные результаты — объем выручки через РРО во время наблюдения увеличивается в среднем на 20%.
Проверки проводятся по выходным с одновременным проведением хронометражей, в частности в заведениях питания на верхних точках подъемников и перекрестках горнолыжных трасс.
Несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручки за ноябрь — декабрь вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 545,3 млн. грн. Общая выручка за этот период составила 1,78 млрд грн против 1,24 млрд грн годом ранее.
Подобные проверки проводятся систематически с учетом рисков нарушения налогового законодательства. В 2025 году в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте «Буковель» было проведено 214 фактических проверок. Выявлено 472 нарушения налогового и другого законодательства на сумму 3,4 млн грн.

Установлено

— 26 неоформленных наемных работников,
— 5 случаев предпринимательской деятельности без государственной регистрации,
— проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.
Как пишет ГНС, такой контроль позволяет повышать прозрачность бизнеса, предотвращать нарушения и обеспечивать легальный труд в курортной зоне.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems