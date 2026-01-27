С начала 2026 в Яремчанщине и в «Буковеле» налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн Сегодня 14:35 — Казна и Политика

С начала 2026 года в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте Буковель налоговики уже зафиксировали нарушений на 3,2 млн грн.

Об этом сообщила ГНС.

Проведены 62 фактические проверки, выявлены 22 неоформленных наемных работника.

Также налоговики зафиксировали гостиницу, работавшую без государственной регистрации.

В ходе одной из проверок изъято из незаконного оборота 184 никотинсодержащих жидкости (никобустеров), используемых в электронных сигаретах.

При проверках хозяйствующих субъектов, декларирующих незначительные объемы выручки, применяется хронометраж хозяйственных операций. Такой механизм дает положительные результаты — объем выручки через РРО во время наблюдения увеличивается в среднем на 20%.

Проверки проводятся по выходным с одновременным проведением хронометражей, в частности в заведениях питания на верхних точках подъемников и перекрестках горнолыжных трасс.

Несмотря на поздний старт горнолыжного сезона в 2025 году, объем выручки за ноябрь — декабрь вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — на 545,3 млн. грн. Общая выручка за этот период составила 1,78 млрд грн против 1,24 млрд грн годом ранее.

Подобные проверки проводятся систематически с учетом рисков нарушения налогового законодательства. В 2025 году в курортной зоне Яремчанщины и на горнолыжном курорте «Буковель» было проведено 214 фактических проверок. Выявлено 472 нарушения налогового и другого законодательства на сумму 3,4 млн грн.

Установлено

— 26 неоформленных наемных работников,

— 5 случаев предпринимательской деятельности без государственной регистрации,

— проведение расчетных операций без применения РРО/ПРРО.

Как пишет ГНС, такой контроль позволяет повышать прозрачность бизнеса, предотвращать нарушения и обеспечивать легальный труд в курортной зоне.

