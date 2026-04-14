За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Сети автозаправочных станций в первом квартале 2026 года уплатили в государственный бюджет 3,7 млрд грн налогов. Этот показатель на 8% (или на 0,3 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на ответ Государственной налоговой службы Украины.
Структура налоговых поступлений
Наибольшую долю в структуре поступлений занимает НДС — 43,6%. На налог с доходов физических лиц (НДФЛ) приходится 26,3%, а на налог на прибыль — 23,8%. Рост зафиксирован по всем основным категориям:
- поступления с НДФЛ увеличились на 0,2 млрд грн (+25,4%);
- НДС вырос на 0,1 млрд грн (+10%);
- налог на прибыль вырос на 0,1 млрд грн (+18%).
Динамика уплаты НДС
Государственная налоговая служба отмечает улучшение налоговой дисциплины в сфере взимания НДС.
В 2025 году объем поставки горючего в розничном сегменте составил 223,5 млрд грн, что на 6,06% больше показателя 2024 года. При этом сумма НДС к уплате выросла на 41% и составила 3,5 млрд. грн.
Также увеличился фактический уровень уплаты НДС в расчете на один литр горючего. В 2024 году этот показатель составлял в среднем 0,78 грн.; в 2025 году — 0,87 грн; по итогам января-февраля 2026 года — 1,09 грн.
Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию