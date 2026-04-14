Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%

В первом квартале 2026 года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 173,4 млрд грн.
Это на 17,2%, или на 25,4 млрд грн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Тогда поступило 148 млрд грн единого взноса, пишет ГНС.
Позитивная динамика поступлений обеспечивает финансовую устойчивость системы социального страхования и создает основу для реализации государственных социальных программ.

Плательщики единого взноса:

  • работодатели (предприятия, учреждения, организации, дипломатические представительства и консульские учреждения, воинские части, другие юридические/физические лица, ведущие расчеты с застрахованными лицами);
  • самозанятые лица (ФЛП, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, члены фермерского хозяйства);
  • добровольные плательщики (заключили договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования);
  • органы, которые проводят специфические выплаты за отдельные категории застрахованных лиц (Пенсионный фонд Украины и его территориальные органы, Министерство иностранных дел и т. д.).

Ключевые показатели единого взноса в 2026 году:

С 1 января 2026 года, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2026 год», в Украине установлены новые показатели:
Минимальная заработная плата — 8647 грн в месяц;
Минимальный страховой взнос — 1 902,34 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты);
Максимальная база начисления единого взноса — 172 940 грн (20 минимальных зарплат);
Максимальный страховой взнос — 38 046,80 грн в месяц (22% от максимальной базы начисления).
По материалам:
Finance.ua
