Место для вашей рекламы

ГНС запустила налоговое сопровождение ветеранского бизнеса

ГНС планирует привлекать бывших военных в качестве модераторов проекта, чтобы они стали «точкой доверия» для наших защитников и защитниц
Государственная налоговая служба запустила новый сервис — налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства. Сегодня в Украине насчитывается более 1,8 млн ветеранов. Для многих из них налоговые вопросы становятся сложным вызовом, поэтому цель нового сервиса сделать взаимодействие с налоговой максимально простым и адаптированным.
Услугу для защитников и защитниц презентовали в Киеве в Офисе налоговых консультантов и.о. главы ГНС Леся Карнаух и министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Что подразумевает персональное сопровождение

Новый сервис — это фактически индивидуальная поддержка ветерана на всех этапах развития собственного дела. Уже в ближайшее время услуга станет доступна в офисах ГНС в 20 регионах Украины.
Основные направления поддержки:
  • помощь в выборе оптимальной системы налогообложения на старте;
  • консультации по получению и оформлению грантов;
  • разъяснение налогового законодательства без бюрократического языка;
  • постоянная поддержка при текущей деятельности бизнеса.
Кроме того, для ветеранов вводятся элементы приоритетного обслуживания: запись без очередей, отдельная линия в контакт-центре, специальный блок в чат-боте и первоочередной прием в отделениях (оффлайн).
В настоящее время в системе ГНС уже работает более 150 ветеранов. Ведомство планирует привлекать бывших военных в качестве модераторов проекта, чтобы они стали «точкой доверия» для наших защитников и защитниц.
Ранее мы сообщали, что работодатели все активнее рассматривают трудоустройство ветеранов и ветеранок, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников в возрасте 60+ и молодежи без опыта.
В условиях полномасштабной войны гранты стали одним из ключевых инструментов поддержки экономики Украины. Государство, международные партнеры и профильные фонды направляют средства на запуск и развитие бизнеса, создание рабочих мест и реинтеграцию ветеранов в гражданскую жизнь через предпринимательство. Сегодня в Украине действуют десятки программ — от микрогрантов для старта собственного дела до миллионных инвестиций в производство, инновации и ветеранский бизнес. По ссылке Finance.ua собрал актуальные грантовые возможности для бизнеса и ветеранов с объяснением сумм, условий и практических нюансов подачи заявок.
Место для вашей рекламы
