ГНС запустила налоговое сопровождение ветеранского бизнеса Сегодня 09:44

ГНС планирует привлекать бывших военных в качестве модераторов проекта, чтобы они стали «точкой доверия» для наших защитников и защитниц

Государственная налоговая служба запустила новый сервис — налоговое сопровождение ветеранского предпринимательства. Сегодня в Украине насчитывается более 1,8 млн ветеранов. Для многих из них налоговые вопросы становятся сложным вызовом, поэтому цель нового сервиса сделать взаимодействие с налоговой максимально простым и адаптированным.

Услугу для защитников и защитниц презентовали в Киеве в Офисе налоговых консультантов и.о. главы ГНС Леся Карнаух и министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

Что подразумевает персональное сопровождение

Новый сервис — это фактически индивидуальная поддержка ветерана на всех этапах развития собственного дела. Уже в ближайшее время услуга станет доступна в офисах ГНС в 20 регионах Украины.

Основные направления поддержки:

помощь в выборе оптимальной системы налогообложения на старте;

консультации по получению и оформлению грантов;

разъяснение налогового законодательства без бюрократического языка;

постоянная поддержка при текущей деятельности бизнеса.

Кроме того, для ветеранов вводятся элементы приоритетного обслуживания: запись без очередей, отдельная линия в контакт-центре, специальный блок в чат-боте и первоочередной прием в отделениях (оффлайн).

В настоящее время в системе ГНС уже работает более 150 ветеранов. Ведомство планирует привлекать бывших военных в качестве модераторов проекта, чтобы они стали «точкой доверия» для наших защитников и защитниц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.