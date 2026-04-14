Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)

Отдельные категории учреждений и организаций не являются плательщиками налога на прибыль. Для этого они должны соответствовать четким критериям и быть внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Это предусмотрено ст. 133 Налогового кодекса Украины.

Кто может претендовать на статус неприбыльности

Бюджетные учреждения.

Общественные объединения, политические партии, творческие союзы.

Религиозные организации.

Благотворительные организации.

Пенсионные фонды.

Союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц.

Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).

Садоводческие, дачные, гаражные кооперативы, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы.

ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома).

Профессиональные союзы (профсоюзы).

Организации работодателей.

Иные юридические лица, деятельность которых отвечает требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ.

Обязательные требования для получения неприбыльного статуса

Законная регистрация: создана и зарегистрирована по закону, регулирующему деятельность соответствующей неприбыльной организации.

создана и зарегистрирована по закону, регулирующему деятельность соответствующей неприбыльной организации. Запрет распределения прибыли: учредительные документы должны запрещать распределение доходов среди учредителей, членов организации или работников.

учредительные документы должны запрещать распределение доходов среди учредителей, членов организации или работников. Передача активов при ликвидации : учредительные документы должны предусматривать, что при прекращении деятельности все активы передаются другим неприбыльным организациям или зачисляются в бюджет. Однако, это не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы.

: учредительные документы должны предусматривать, что при прекращении деятельности все активы передаются другим неприбыльным организациям или зачисляются в бюджет. Однако, это не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы. Внесение контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Доходы (прибыли) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации целей (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.

Доходы неприбыльных религиозных организаций используются также для осуществления неприбыльной деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе оказания гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердия.

Как подать документы

Для включения в Реестр необходимо подать заявление по форме 1-РН и копии учредительных документов:

Онлайн: через Электронный кабинет плательщика (самый быстрый способ).

По почте: письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения.

Лично: руководителем или представителем неприбыльной организации или уполномоченным на это лицом.

Госрегистратору: как приложение к заявлению о государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице (в случае внесения в учредительные документы изменений, влияющих на систему налогообложения неприбыльной организации).

Налоговый орган рассматривает документы в течение 3 рабочих дней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Ранее также говорилось, что с 1 января 2026 года физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут подавать Налоговый расчет (объединенную отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ) ежеквартально. Отчетность будет формироваться с разбивкой показателей каждый месяц квартала. Предельный срок подачи — 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.

