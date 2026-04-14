Место для вашей рекламы

Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)

Отдельные категории учреждений и организаций не являются плательщиками налога на прибыль. Для этого они должны соответствовать четким критериям и быть внесены в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.
Это предусмотрено ст. 133 Налогового кодекса Украины.

Кто может претендовать на статус неприбыльности

  • Бюджетные учреждения.
  • Общественные объединения, политические партии, творческие союзы.
  • Религиозные организации.
  • Благотворительные организации.
  • Пенсионные фонды.
  • Союзы, ассоциации и другие объединения юридических лиц.
  • Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).
  • Садоводческие, дачные, гаражные кооперативы, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы.
  • ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома).
  • Профессиональные союзы (профсоюзы).
  • Организации работодателей.
  • Иные юридические лица, деятельность которых отвечает требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ.
Читайте также

Обязательные требования для получения неприбыльного статуса

  • Законная регистрация: создана и зарегистрирована по закону, регулирующему деятельность соответствующей неприбыльной организации.
  • Запрет распределения прибыли: учредительные документы должны запрещать распределение доходов среди учредителей, членов организации или работников.
  • Передача активов при ликвидации: учредительные документы должны предусматривать, что при прекращении деятельности все активы передаются другим неприбыльным организациям или зачисляются в бюджет. Однако, это не распространяется на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы.
  • Внесение контролирующим органом в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
Доходы (прибыли) неприбыльной организации используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации целей (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.
Читайте также
Доходы неприбыльных религиозных организаций используются также для осуществления неприбыльной деятельности, предусмотренной законом для религиозных организаций, в том числе оказания гуманитарной помощи, осуществления благотворительной деятельности, милосердия.
Читайте также

Как подать документы

Для включения в Реестр необходимо подать заявление по форме 1-РН и копии учредительных документов:
  • Онлайн: через Электронный кабинет плательщика (самый быстрый способ).
  • По почте: письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения.
  • Лично: руководителем или представителем неприбыльной организации или уполномоченным на это лицом.
  • Госрегистратору: как приложение к заявлению о государственной регистрации создания юридического лица или государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице (в случае внесения в учредительные документы изменений, влияющих на систему налогообложения неприбыльной организации).
Налоговый орган рассматривает документы в течение 3 рабочих дней.
Ранее Finance.ua писал, что ГНС вводит новый инструмент, который поможет бизнесу избегать блокирования налоговых накладных. Это «дорожные карты», которые помогут плательщикам НДС без ошибок заполнить и представить Таблицу данных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Ранее также говорилось, что с 1 января 2026 года физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, будут подавать Налоговый расчет (объединенную отчетность по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ) ежеквартально. Отчетность будет формироваться с разбивкой показателей каждый месяц квартала. Предельный срок подачи — 40 календарных дней после завершения отчетного квартала.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Место для вашей рекламы
Также по теме
Также по теме
