ДПС запроваджує новий інструмент: як це допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних
ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Читайте також
«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність, і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1−0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», — сказала Леся Карнаух.
ДПС розробила ще один практичний інструмент. Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.
Читайте також
Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість. Не теорія, а чіткі практичні поради. Все те, що допоможе правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.
Таблиця даних платника податку — це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.
Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:
● виробнича та переробна сфери;
● будівництво;
● сфера надання послуг та виконання робіт;
● сільськогосподарські товаровиробники.
«Дорожні карти» вже на вебпорталі ДПС:
Основні вимоги та особливості подання
Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:
1. Таблиця обов’язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.
2. Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.
3. У разі ведення кількох видів діяльності — таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.
4. На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.
5. Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.
Що обов’язково вказати в поясненні
Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.
Пояснення повинно містити інформацію про:
● платника податку та специфіку його діяльності,
● трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),
● матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,
● дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,
● обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.
Типові помилки
Коли комісія приймає рішення про неврахування таблиці:
● таблиця даних платника подана без пояснення,
● у поясненні відсутні:
- посилання на податкову та фінансову звітність,
- не розкрито суті господарських операцій,
● у суб’єкта господарювання відсутні трудові ресурси для виконання робіт або зарплата менше мінімально встановленого рівня,
● у поясненні виявлена розбіжність між зазначеною платником інформацією та даними автоматизованих систем.
Поділитися новиною
