ДПС запроваджує новий інструмент: як це допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних

ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність, і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1−0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», — сказала Леся Карнаух.

ДПС розробила ще один практичний інструмент. Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.

Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість. Не теорія, а чіткі практичні поради. Все те, що допоможе правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.

Таблиця даних платника податку — це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.

Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:

● виробнича та переробна сфери;

● будівництво;

● сфера надання послуг та виконання робіт;

● сільськогосподарські товаровиробники.

«Дорожні карти» вже на вебпорталі ДПС:

Основні вимоги та особливості подання

Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:

1. Таблиця обов’язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.

2. Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.

3. У разі ведення кількох видів діяльності — таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.

4. На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.

5. Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.

Що обов’язково вказати в поясненні

Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.

Пояснення повинно містити інформацію про:

● платника податку та специфіку його діяльності,

● трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),

● матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,

● дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,

● обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.

Типові помилки

Коли комісія приймає рішення про неврахування таблиці:

● таблиця даних платника подана без пояснення,

● у поясненні відсутні:

- посилання на податкову та фінансову звітність,

- не розкрито суті господарських операцій,

● у суб’єкта господарювання відсутні трудові ресурси для виконання робіт або зарплата менше мінімально встановленого рівня,

● у поясненні виявлена розбіжність між зазначеною платником інформацією та даними автоматизованих систем.

