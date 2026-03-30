Податки в «Дії»: ДПС та Мінцифри розширюють цифрові послуги та змінюють підхід до перевірок

Подання декларацій і сплата податків у «Дії»

Державна податкова служба та Міністерство цифрової трансформації планують впровадження низки податкових сервісів у застосунку «Дія».

Про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час спілкування із бізнесом.

Які послуги з’являться в «Дії»

За словами очільниці ДПС, попит на цифрові податкові інструменти залишається високим. Спільно з Міністерством цифрової трансформації служба працює над проєктом «податки в Дії».

«Найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», — зазначила Карнаух.

Діалог із бізнесом: ключові питання

Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних тем, зокрема:

блокування податкових накладних;

віднесення підприємств до ризикових;

питання дроблення бізнесу;

модернізацію спрощеної системи оподаткування.

Бізнес також активно цікавиться питанням ліцензування біоетанолу.

Серед ключових питань, які порушують підприємці в різних регіонах, — податкові перевірки. У ДПС зазначають, що після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок скоротилася.

«З моменту запровадження мораторію ми на чверть зменшили кількість фактичних перевірок. У порівнянні з липнем і червнем 2025 року — тримаємо динаміку мінус 25%. Тотальний контроль — це не наша мета. Перевірка має бути лише там, де дійсно є ризики, тому активно впроваджуємо саме ризико-орієнтовний підхід, Але мораторій не означає відсутність контролю. Це означає, що він має бути точним і обґрунтованим», — підкреслила Карнаух.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без реєстрації ФОП. Законопроєкт «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств» передбачає можливість ведення господарської діяльності без реєстрації ФОП за таких умов:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

здійснення діяльності виключно членами домогосподарства;

річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 млн грн.

