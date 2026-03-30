Податки в «Дії»: ДПС та Мінцифри розширюють цифрові послуги та змінюють підхід до перевірок
Державна податкова служба та Міністерство цифрової трансформації планують впровадження низки податкових сервісів у застосунку «Дія».
Про це розповіла в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час спілкування із бізнесом.
Які послуги з’являться в «Дії»
За словами очільниці ДПС, попит на цифрові податкові інструменти залишається високим. Спільно з Міністерством цифрової трансформації служба працює над проєктом «податки в Дії».
«Найближчим часом плануємо запустити перші послуги. Це можливість подати декларацію про доходи, сплатити податки в один клік, отримати податкове повідомлення-рішення, зробити звірку стосовно об’єкта оподаткування тощо. Це все, щоб кожен платник мав у Дії зручні податкові сервіси», — зазначила Карнаух.
Діалог із бізнесом: ключові питання
Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних тем, зокрема:
- блокування податкових накладних;
- віднесення підприємств до ризикових;
- питання дроблення бізнесу;
- модернізацію спрощеної системи оподаткування.
Бізнес також активно цікавиться питанням ліцензування біоетанолу.
Серед ключових питань, які порушують підприємці в різних регіонах, — податкові перевірки. У ДПС зазначають, що після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок скоротилася.
«З моменту запровадження мораторію ми на чверть зменшили кількість фактичних перевірок. У порівнянні з липнем і червнем 2025 року — тримаємо динаміку мінус 25%. Тотальний контроль — це не наша мета. Перевірка має бути лише там, де дійсно є ризики, тому активно впроваджуємо саме ризико-орієнтовний підхід, Але мораторій не означає відсутність контролю. Це означає, що він має бути точним і обґрунтованим», — підкреслила Карнаух.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без реєстрації ФОП. Законопроєкт «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств» передбачає можливість ведення господарської діяльності без реєстрації ФОП за таких умов:
- подання річної податкової декларації домогосподарства;
- здійснення діяльності виключно членами домогосподарства;
- річний дохід від такої діяльності не перевищує 8 млн грн.
