ГНС вводит новый инструмент: как это поможет бизнесу предотвращать блокирование налоговых накладных Сегодня 15:00 — Казна и Политика

ГНС вводит новый инструмент, который поможет бизнесу предотвращать блокирование налоговых накладных. Это «дорожные карты», которые помогут плательщикам НДС без ошибок заполнить и подать Таблицу данных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Читайте также Налоги в «Дії»: ГНС и Минцифры расширяют цифровые услуги и меняют подход к проверкам

«Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность, и налоговая накладная остановлена. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1−0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков», — сказала Леся Карнаух.

ГНС разработала еще один практический инструмент. Специалисты ГНС проанализировали ряд кейсов, запросы профильных ассоциаций, учли специфику разных видов хозяйственной деятельности.

Читайте также Какие отрасли больше всего наполняют бюджет — данные ГНС

Разработали «дорожные карты» для работы с таблицами данных плательщика налога на добавленную стоимость. Не теория, а четкие практические советы. Все то, что поможет правильно заполнить таблицу данных и избежать ошибок.

Таблица данных налогоплательщика — это сводная информация о кодах видов экономической деятельности (КВЭД), кодах товаров (УКТВЭД) и услуг (ГКПП), которые плательщик регулярно поставляет, производит и реализует на территории Украины.

Целевые группы, для которых подача таблицы наиболее актуальна:

● производственная и перерабатывающая сферы;

● строительство;

● сфера предоставления услуг и выполнения работ;

● сельскохозяйственные товаропроизводители.

Основные требования и особенности подачи

Подача Таблицы данных имеет свои особенности, неучтение которых может привести к отказу в ее учете:

1. Таблица обязательно подается с объяснением, где указан вид деятельности со ссылкой на налоговую и другую отчетность.

2. Документ подается в электронной форме техническими средствами электронных коммуникаций.

3. При ведении нескольких видов деятельности — таблицу данных плательщика НДС можно подать отдельно на каждый из видов деятельности.

4. На коды, имеющиеся в учетной таблице данных плательщика, повторно таблица не подается.

5. Для раскрытия сути хозяйственных операций могут быть поданы также копии документов, подтверждающих специфику деятельности.

Что обязательно указать в пояснении

Для положительного решения комиссии плательщик должен раскрыть суть своей деятельности.

Объяснение должно содержать информацию о:

● налогоплательщика и специфику его деятельности,

● трудовые ресурсы, задействованные в хозяйственной деятельности (согласно Налоговому расчету сумм дохода),

● материальные ресурсы (с отражением в форме 20-ОПП и финансовой отчетности): основные средства, транспорт, земельные угодья, спецтехника,

● разрешительные документы: лицензии, допуски и другие необходимые документы,

● обязательная ссылка на налоговую и финансовую отчетность плательщика.

Типичные ошибки

Когда комиссия принимает решение о неучете таблицы:

● таблица данных плательщика подана ​​без объяснения,

● в пояснении отсутствуют:

— ссылка на налоговую и финансовую отчетность,

— не раскрыта суть хозяйственных операций,

● у предприятия отсутствуют трудовые ресурсы для выполнения работ или зарплата меньше минимально установленного уровня,

● в пояснении обнаружено расхождение между указанной плательщиком информацией и данными автоматизированных систем.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.