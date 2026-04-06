ГНС вводит новый инструмент: как это поможет бизнесу предотвращать блокирование налоговых накладных

ГНС вводит новый инструмент, который поможет бизнесу предотвращать блокирование налоговых накладных. Это «дорожные карты», которые помогут плательщикам НДС без ошибок заполнить и подать Таблицу данных.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
«Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность, и налоговая накладная остановлена. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1−0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков», — сказала Леся Карнаух.
ГНС разработала еще один практический инструмент. Специалисты ГНС проанализировали ряд кейсов, запросы профильных ассоциаций, учли специфику разных видов хозяйственной деятельности.
Разработали «дорожные карты» для работы с таблицами данных плательщика налога на добавленную стоимость. Не теория, а четкие практические советы. Все то, что поможет правильно заполнить таблицу данных и избежать ошибок.
Таблица данных налогоплательщика — это сводная информация о кодах видов экономической деятельности (КВЭД), кодах товаров (УКТВЭД) и услуг (ГКПП), которые плательщик регулярно поставляет, производит и реализует на территории Украины.
Целевые группы, для которых подача таблицы наиболее актуальна:
● производственная и перерабатывающая сферы;
● строительство;
● сфера предоставления услуг и выполнения работ;
● сельскохозяйственные товаропроизводители.
«Дорожные карты» уже на веб-портале ГНС:

Основные требования и особенности подачи

Подача Таблицы данных имеет свои особенности, неучтение которых может привести к отказу в ее учете:
1. Таблица обязательно подается с объяснением, где указан вид деятельности со ссылкой на налоговую и другую отчетность.
2. Документ подается в электронной форме техническими средствами электронных коммуникаций.
3. При ведении нескольких видов деятельности — таблицу данных плательщика НДС можно подать отдельно на каждый из видов деятельности.
4. На коды, имеющиеся в учетной таблице данных плательщика, повторно таблица не подается.
5. Для раскрытия сути хозяйственных операций могут быть поданы также копии документов, подтверждающих специфику деятельности.

Что обязательно указать в пояснении

Для положительного решения комиссии плательщик должен раскрыть суть своей деятельности.
Объяснение должно содержать информацию о:
● налогоплательщика и специфику его деятельности,
● трудовые ресурсы, задействованные в хозяйственной деятельности (согласно Налоговому расчету сумм дохода),
● материальные ресурсы (с отражением в форме 20-ОПП и финансовой отчетности): основные средства, транспорт, земельные угодья, спецтехника,
● разрешительные документы: лицензии, допуски и другие необходимые документы,
● обязательная ссылка на налоговую и финансовую отчетность плательщика.

Типичные ошибки

Когда комиссия принимает решение о неучете таблицы:
● таблица данных плательщика подана ​​без объяснения,
● в пояснении отсутствуют:
— ссылка на налоговую и финансовую отчетность,
— не раскрыта суть хозяйственных операций,
● у предприятия отсутствуют трудовые ресурсы для выполнения работ или зарплата меньше минимально установленного уровня,
● в пояснении обнаружено расхождение между указанной плательщиком информацией и данными автоматизированных систем.
По материалам:
Finance.ua
БизнесНалоги
