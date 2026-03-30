Налоги в «Дії»: ГНС и Минцифры расширяют цифровые услуги и меняют подход к проверкам
Государственная налоговая служба и Министерство цифровой трансформации планируют внедрение ряда налоговых сервисов в приложении «Дія».
Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время общения с бизнесом.
Какие услуги появятся в «Дії»
По словам главы ГНС, спрос на цифровые налоговые инструменты остается высоким. Совместно с Министерством цифровой трансформации служба работает над проектом «налоги в Дії».
«В ближайшее время планируем запустить первые услуги. Это возможность подать декларацию о доходах, уплатить налоги в один клик, получить налоговое уведомление-решение, сделать сверку по объекту налогообложения
и т. д. Это все, чтобы каждый плательщик имел в Дії удобные налоговые сервисы», — отметила Карнаух.
Диалог с бизнесом: ключевые вопросы
В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных тем, в частности:
- блокировка налоговых накладных;
- отнесение предприятий к рисковым;
- вопросы дробления бизнеса;
- модернизацию упрощенной системы налогообложения.
Бизнес также активно интересуется вопросом лицензирования биоэтанола.
Среди ключевых вопросов, которые поднимаю предприниматели в разных регионах, — налоговые проверки. В ГНС отмечают, что после введения моратория количество фактических проверок сократилось.
«С момента введения моратория мы на четверть снизили количество фактических проверок. По сравнению с июлем и июнем 2025 года держим динамику минус 25%. Тотальный контроль — это не наша цель. Проверка должна быть только там, где действительно есть риски, поэтому активно внедряем именно риск-ориентированный подход, но мораторий не означает отсутствие контроля. Это значит, что он должен быть точным и обоснованным», — подчеркнула Карнаух.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что домохозяйствам могут разрешить вести бизнес без регистрации ФЛП. Законопроект «О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств» предусматривает возможность ведения хозяйственной деятельности без регистрации ФЛП при следующих условиях:
- предоставление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- ведение деятельности исключительно членами домохозяйства;
- годовой доход от такой деятельности не превышает 8 млн грн.
