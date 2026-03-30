Налоги в «Дії»: ГНС и Минцифры расширяют цифровые услуги и меняют подход к проверкам Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Подача деклараций и уплата налогов в «Дії»

Государственная налоговая служба и Министерство цифровой трансформации планируют внедрение ряда налоговых сервисов в приложении «Дія».

Об этом рассказала и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время общения с бизнесом.

Какие услуги появятся в «Дії»

По словам главы ГНС, спрос на цифровые налоговые инструменты остается высоким. Совместно с Министерством цифровой трансформации служба работает над проектом «налоги в Дії».

«В ближайшее время планируем запустить первые услуги. Это возможность подать декларацию о доходах, уплатить налоги в один клик, получить налоговое уведомление-решение, сделать сверку по объекту налогообложения и т. д. Это все, чтобы каждый плательщик имел в Дії удобные налоговые сервисы», — отметила Карнаух.

Диалог с бизнесом: ключевые вопросы

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных тем, в частности:

блокировка налоговых накладных;

отнесение предприятий к рисковым;

вопросы дробления бизнеса;

модернизацию упрощенной системы налогообложения.

Бизнес также активно интересуется вопросом лицензирования биоэтанола.

Среди ключевых вопросов, которые поднимаю предприниматели в разных регионах, — налоговые проверки. В ГНС отмечают, что после введения моратория количество фактических проверок сократилось.

«С момента введения моратория мы на четверть снизили количество фактических проверок. По сравнению с июлем и июнем 2025 года держим динамику минус 25%. Тотальный контроль — это не наша цель. Проверка должна быть только там, где действительно есть риски, поэтому активно внедряем именно риск-ориентированный подход, но мораторий не означает отсутствие контроля. Это значит, что он должен быть точным и обоснованным», — подчеркнула Карнаух.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что домохозяйствам могут разрешить вести бизнес без регистрации ФЛП. Законопроект «О свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств» предусматривает возможность ведения хозяйственной деятельности без регистрации ФЛП при следующих условиях:

предоставление годовой налоговой декларации домохозяйства;

ведение деятельности исключительно членами домохозяйства;

годовой доход от такой деятельности не превышает 8 млн грн.

