Долги теплокоммунэнерго выросли на 20 млрд грн за зиму Сегодня 10:23 — Казна и Политика

За эту зиму теплокоммунэнерго увеличили задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти.

Об этом сообщает премьер-министр Юлии Свириденко.

«В целом, задолженность теплокоммунэнерго растет. За эту зиму долги выросли на 20 млрд грн. Это вопрос, который потребует, в частности, в законодательного урегулирования», — отметила Свириденко.

Министр энергетики Денис Шмыгаль добавил, что уровень расчетов населения Харькова и области за коммунальные услуги остается высоким и составляет около 98%.

В то же время, по его словам, харьковские коммунальные предприятия накопили значительные долги — почти 8 млрд грн за электроэнергию и 23 млрд грн за потребленный газ.

«Это самые большие суммы в общем пакете задолженности перед государственными компаниями», — отметил Шмыгаль.

Укрінформ

