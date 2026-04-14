Долги теплокоммунэнерго выросли на 20 млрд грн за зиму
За эту зиму теплокоммунэнерго увеличили задолженность за потребленный газ на 20 млрд грн. Общий объем долгов теплокоммунэнерго продолжает расти.
Об этом сообщает премьер-министр Юлии Свириденко.
«В целом, задолженность теплокоммунэнерго растет. За эту зиму долги выросли на 20 млрд грн. Это вопрос, который потребует, в частности, в законодательного урегулирования», — отметила Свириденко.
Министр энергетики Денис Шмыгаль добавил, что уровень расчетов населения Харькова и области за коммунальные услуги остается высоким и составляет около 98%.
В то же время, по его словам, харьковские коммунальные предприятия накопили значительные долги — почти 8 млрд грн за электроэнергию и 23 млрд грн за потребленный газ.
«Это самые большие суммы в общем пакете задолженности перед государственными компаниями», — отметил Шмыгаль.
