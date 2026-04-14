Зеленский подписал закон о продлении военного сбора

Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора на уровне 5% еще на три года после официального завершения военного положения в Украине.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Поступления от военного сбора будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и будут направляться на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины. Ожидается, что продление действия сбора на действующем уровне обеспечит около 140 млрд грн поступлений в бюджет ежегодно.

Ставки военного сбора

Закон предусматривает, что действующие ставки военного сбора будут сохраняться в течение трех лет после года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.
В течение этого периода будут применяться следующие ставки:
  • для физических лиц — 5%;
  • для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
  • для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;
  • для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.
Ставки военного сбора, Інфографіка: Міністерство фінансів
Данный закон был принят во исполнение одного из ключевых структурных требований Международного валютного фонда.
Продление действия военного сбора определено как необходимое условие для дальнейшего сотрудничества с МВФ и получения макрофинансовой помощи. Международные партнеры настаивают на усилении внутренних источников финансирования покрытия дефицита государственного бюджета.
Напомним, соответствующий законопроект Верховная Рада Украины приняла в целом 7 апреля.
По материалам:
Finance.ua
