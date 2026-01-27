«Налог на Google»: сколько Netflix и Apple уплатили в бюджет
«Налог на Google» в 2025 году принес в бюджет более 14,4 млрд гривен. Это средства, которые уплатили нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины и зарегистрированы плательщиками НДС.
Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Сколько получил бюджет
Как подсчитали в налоговой, казна пополнилась:
- 150,1 млн евро,
- 177,4 млн долларов США.
Кто заплатил больше всего
Крупнейшими налогоплательщиками остаются ведущие мировые цифровые компании: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.
Круг плательщиков расширяется:
- в 2025 году плательщиками НДС зарегистрировались 12 новых нерезидентов,
- с начала 2026 года — еще 5 компаний,
- итого в Украине уже 150 нерезидентов — плательщиков НДС в сфере электронных услуг.
«Все электронные услуги, которыми мы пользуемся каждый день, работают на бюджет страны. Это средства в защиту страны, социальные программы, восстановление», — подчеркнула Карнаух.
Напоминаем: обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставок электронных услуг в Украине превышает сумму, эквивалентную 1 млн гривен.
