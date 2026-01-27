«Налог на Google»: сколько Netflix и Apple уплатили в бюджет Сегодня 09:35 — Казна и Политика

Украинский бюджет пополнился на 14,4 млрд гривен от «налога на Google»

«Налог на Google» в 2025 году принес в бюджет более 14,4 млрд гривен. Это средства, которые уплатили нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины и зарегистрированы плательщиками НДС.

Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Сколько получил бюджет

Как подсчитали в налоговой, казна пополнилась:

150,1 млн евро,

177,4 млн долларов США.

Читайте также ІТ-бизнес в 2025 году существенно увеличил уплату налогов в бюджет

Кто заплатил больше всего

Крупнейшими налогоплательщиками остаются ведущие мировые цифровые компании: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.

Круг плательщиков расширяется:

в 2025 году плательщиками НДС зарегистрировались 12 новых нерезидентов,

с начала 2026 года — еще 5 компаний,

итого в Украине уже 150 нерезидентов — плательщиков НДС в сфере электронных услуг.

Читайте также Налоговая сократила количество проверок — причины

«Все электронные услуги, которыми мы пользуемся каждый день, работают на бюджет страны. Это средства в защиту страны, социальные программы, восстановление», — подчеркнула Карнаух.

Напоминаем: обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставок электронных услуг в Украине превышает сумму, эквивалентную 1 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.