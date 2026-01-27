Украинцы за границей: начисляют ли соцвыплаты Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Для украинцев за границей пенсии продолжают выплачивать, если они прошли онлайн-верификацию. Однако другая соцпособие не предоставляется.

Об этом в интервью рассказал министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин.

Верификация пенсий

По словам Улютина, Украина приостанавливает выплаты пенсионерам, которые находятся за границей и не прошли проверку. Возобновить начисления можно после онлайн-верификации или возвращения в страну.

Для них страна только продолжает выплату пенсий. Другая социальная помощь не предусмотрена.

«В предыдущем году Пенсионный фонд провел верификацию, и тем, кто не подтвердил себя, будут остановлены выплаты. Это не отмена, а остановка. Когда человек будет верифицирован, выплаты будут возобновлены с той даты, с которой были остановлены. Если человек возвращается в Украину, ему возобновляется пенсия. Верификацию пенсионеры могут пройти онлайн», — подчеркнул Улютин.

Ограничения на новые выплаты

Относительно выехавших за границу многодетных семей и детских домов семейного типа: для них выплаты неизменны, но с учетом прохождения онлайн-проверки. И все же новые выплаты для таких семей также не предусмотрены.

«Дополнительных выплат за границей, которые введены специально для тех, кто в Украине, им сделать мы не сможем. Я о „Пакете школьника“ и т. д. Потому что это все направлено на помощь людям внутри страны для облегчения сложных условий», — отметил Улютин.

Сейчас некоторые страны сокращают пособие украинским переселенцам. Улютин акцентирует, что страна может поддержать таких людей, и только при условии пребывания в Украине.

«Мы готовы создать все те же условия, что и для внутренне перемещенных лиц», — сказал Улютин.

Фактор возвращения

Глава Минсоцполитики подчеркнул, что возвращение украинцев домой напрямую зависит от условий безопасности, которые сейчас приоритетнее любых финансовых выплат. Для помощи гражданам правительство создает специальную инфраструктуру за рубежом.

Денис Улютин сообщил, что в настоящее время продолжается развитие «Сети единства» и запуск одноименных центров. Их главная задача — предоставлять актуальную информацию о жизни в Украине: от доступных социальных услуг и государственных выплат до конкретных вариантов по трудоустройству и поиску жилья для тех, кто решил вернуться.

Эти хабы также будут иметь культурную и психологическую части, дополняя работу дипломатических учреждений.

«Мы хотим, чтобы там были Центры жизнестойкости с предоставлением психосоциальной помощи людям. То есть это больше для поддержания связи, не переходящей на территорию консульских услуг. Мы не конкурируем с МИД, а дополняем друг друга», — подчеркнул спикер.

По словам Дениса Улютина, посольства способствуют в вопросах развития зон активности.

«Запрос людей за границей относительно того, что реально происходит в Украине, очень высокий. Когда я был за границей в командировке — встречался с общиной. Им очень важно знать, что происходит. Важно доносить информацию реальную, а не ту, которая иногда за границей уже «переварена», — рассказал министр социальной политики.

