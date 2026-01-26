0 800 307 555
ру
Сколько сейчас пенсионеров на одного работающего в Украине — ответ министра

Казна и Политика
57
В Украине около 15 млн человек получают разного вида социальные выплаты, из них 10,2 млн — пенсионеры.
Об этом в интервью рассказал министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин.
С начала войны количество получателей пенсий уменьшилось на 600 тысяч человек.
По словам чиновника, нет тренда к уменьшению количества пенсионеров по сравнению с довоенным временем.
«Количество получателей пенсий уменьшилось где-то на около 600 тысяч человек, если говорим о периоде с 2022-го или 2023-го годов. Раньше их количество также уменьшалось», — добавил он.
По мнению министра, уменьшение количества пенсионеров является естественным процессом. Кроме того, в целом уменьшается население Украины. «Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше (по отношению к работающим, — ред.)», — отметил Улютин.
Выезд людей за границу не связан с числом получающих пенсии в Украине. Пенсионерам даже если они уезжают, но прошли верификацию и подтвердили то, что они живы, украинское правительство платит пенсии, подчеркнул собеседник.
На количество пенсионеров также оказывает влияние продолжение передних реформ, связанных с увеличением страхового стажа.
«На этот год (для выхода на пенсию, — ред.) полный страховой стаж должен быть 33 года. В следующем году — 34, а затем — 35», — напомнил Улютин.
По материалам:
РБК-Україна
Деньги
