0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минцифры введет новое налоговое и правовое пространство для IT-сектора

Казна и Политика
77
В Украине будут созданы персонализированные условия для перспективных индустрий.
В Украине будут созданы персонализированные условия для перспективных индустрий.
В Министерстве цифровой трансформации планируется обновить специальное правовое и налоговое пространство для IT-сектора, создав персонализированные условия для перспективных индустрий.
Об этом рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью YouTube-каналу «УТ-2».

Персонализированный подход к индустрии

Борняков отметил, что вместо универсальных правил государство планирует внедрять точечные стимулы для отраслей с высоким экспортным потенциалом.
В качестве примера министр привел производство бионических протезов. Пока в Украине работают только две компании в этой сфере, однако по новой модели их количество планируется увеличить до 25.
Читайте также
«Мы хотим взять перспективные индустрии с большим потенциалом роста и сделать для них tailored suit — как костюм, сшитый индивидуально под заказчика. Каждое такое решение мы обосновываем экономически и показываем, что при стимулах их экономический эффект может возрасти в сто раз. Это тысячи рабочих мест и ориентация на экспорт», — пояснил он.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в настоящее время в «Дія.City» зарегистрировано почти 500 компаний сферы Defence Tech, занимающихся разработкой беспилотников, роботизированных систем и специализированного ПО.
Резиденты «Дія.City» продолжает наполнять бюджет и укреплять экономику страны. За 2025 год они уплатили 34,6 млрд налогов. Это почти вдвое больше, чем за 2024 год, тогда компании оплатили ₴18+ млрд.
По материалам:
Економічна Правда
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems