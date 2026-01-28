Минцифры введет новое налоговое и правовое пространство для IT-сектора Сегодня 08:38 — Казна и Политика

В Украине будут созданы персонализированные условия для перспективных индустрий.

В Министерстве цифровой трансформации планируется обновить специальное правовое и налоговое пространство для IT-сектора, создав персонализированные условия для перспективных индустрий.

Об этом рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков в интервью YouTube-каналу «УТ-2».

Персонализированный подход к индустрии

Борняков отметил, что вместо универсальных правил государство планирует внедрять точечные стимулы для отраслей с высоким экспортным потенциалом.

В качестве примера министр привел производство бионических протезов. Пока в Украине работают только две компании в этой сфере, однако по новой модели их количество планируется увеличить до 25.

«Мы хотим взять перспективные индустрии с большим потенциалом роста и сделать для них tailored suit — как костюм, сшитый индивидуально под заказчика. Каждое такое решение мы обосновываем экономически и показываем, что при стимулах их экономический эффект может возрасти в сто раз. Это тысячи рабочих мест и ориентация на экспорт», — пояснил он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в настоящее время в «Дія.City» зарегистрировано почти 500 компаний сферы Defence Tech, занимающихся разработкой беспилотников, роботизированных систем и специализированного ПО.

Резиденты «Дія.City» продолжает наполнять бюджет и укреплять экономику страны. За 2025 год они уплатили 34,6 млрд налогов. Это почти вдвое больше, чем за 2024 год, тогда компании оплатили ₴18+ млрд.

