В Раде говорят, что выборы будут стоить миллиарды гривен

Послевоенные выборы без участия партнеров невозможны.

В Украине идет работа над подготовкой к возможным выборам, которые могут состояться во время или после завершения войны.

О ключевых подходах, вызовах и дискуссионных вопросах в комментарии изданию Новости. Live рассказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

«Повоенные выборы без участия партнеров, а это в первую очередь ЕС, невозможны. Это миллиарды гривен. У нас обычные выборы обходились в 2−3 миллиарда по ценам 2019−2020. Поэтому теперь речь идет о более 10 миллиардах и надо понимать, что финансирование на себя должны взять наши партнеры. Без них нам будет очень трудно», — рассказал Корниенко.

Подготовка к выборам во время или после войны

По словам Корниенко, работа по подготовке к возможным выборам уже идет. Состоялось два заседания рабочей группы с участием специалистов и экспертов, в ходе которых стороны неоднократно обменялись предложениями.

Из-за большого количества сложных вопросов участники процесса объединились в 5−7 подгрупп. В последние дни между ними уже состоялось несколько встреч. Часть из них, в частности по вопросу участия военнослужащих, проходит в полузакрытом формате.

До конца января подгруппы должны наработать предложения. В начале февраля эти материалы планируется вынести на рассмотрение расширенной группы. Каждая подгруппа будет представлять результаты отдельных исследований.

По отдельным направлениям, в частности по критериям безопасности и определению территорий, где выборы могут или не могут проводиться, уже зарегистрированы соответствующие законопроекты. К середине февраля, по словам Корниенко, ожидается формирование массива материалов для дальнейших политических решений.

Как могут голосовать украинцы за рубежом

Вопрос организации голосования для украинцев за рубежом находится на этапе обработки. Корниенко привел пример Швейцарии, где проживает около 40 тысяч избирателей, но работают всего два консульства, что создает существенные организационные трудности.

Наибольшими вызовами остаются страны с наибольшим количеством украинских граждан Польша, Германия и Чехия. Центральная избирательная комиссия Украины прорабатывает разные сценарии совместно с избирательными органами этих государств. Уже заключен ряд меморандумов, в том числе с Великобританией.

По словам Корниенко, первоочередной задачей является создание соответствующей инфраструктуры, после чего можно будет расширять возможности голосования. Параллельно государство должно работать над возвращением украинцев, поскольку без этого невозможно полноценное восстановление экономики. В то же время, ключевым условием возвращения он назвал безопасность.

Кому могут ограничить участие в выборах

В процессе подготовки обсуждались возможные ограничения на участие в выборах для отдельных категорий граждан. В частности, поднимался вопрос доступа к выборам украинцев, проживающих за границей. Однако правозащитные организации и общественный сектор отмечают, что ограничение избирательных прав по признаку места жительства недопустимо.

Отдельно идет дискуссия о возможности баллотирования лиц, уклонявшихся от военной службы. В то же время, право голоса на президентских выборах, по словам Корниенко, должно оставаться за всеми гражданами.

Вопрос местных выборов — более сложный. Пока украинцы за рубежом фактически не принимают в них участия, и эта норма может быть сохранена.

Наблюдатели на выборах

Отдельный блок дискуссий касается наблюдения на выборах. В парламенте выражают обеспокоенность по поводу роли ОБСЕ как основной организации по избирательному мониторингу.

«Пока мы больше говорим с Евросоюзом и Европарламентом, чтобы они формировали свои миссии. Также будем обращаться с этим вопросом и к международным медиа, которые, в частности, работают в Украине», — добавил Корниенко.

Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял , что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.

