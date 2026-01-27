0 800 307 555
Президент подписал указ о выходе Украины еще из одного соглашения СНГ

Казна и Политика
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества Независимых Государств, заключенного 20 марта 1992 года в Киеве.
Об этом говорится в указе президента № 82/2026 от 26 января 2026 года.
В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины «О международных договорах Украины» и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества Независимых Государств, которое было заключено 20 марта 1992 года в г. Киеве".
Согласно указу, Министерству иностранных дел Украины поручили сообщить депозитарию Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества Независимых Государств о выходе Украины из названного соглашения.
В июне 2022 года Верховная Рада приняла в целом ряд правительственных законопроектов, касающихся выхода Украины из соглашений в рамках Содружества Независимых Государств.
14 июня 2024 года Кабмин одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, подписанного с рф, из-за нарушения ею норм международного гуманитарного права.
