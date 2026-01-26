0 800 307 555
Отбор недвижимости для доступного и социального жилья: что готовят украинцам

54
недвижимость для доступного и социального жилья
недвижимость для доступного и социального жилья, www.freepik.com
Министерство развития общин и территорий Украины совместно с международной организацией Habitat for Humanity (HFH) начинает новый проект оценки и отбора свободных объектов недвижимости для инвестирования в доступное и устойчивое жилье.
Об этом говорится в сообщении Минразвития и общин.

Что планируют

В рамках проекта планируется:
  • определить, как именно использовать свободные строения для жилья;
  • создать основу для инвестирования в доступное и устойчивое жилье.

О чем идет речь

Проект базируется на Законе № 4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем.
Речь идет об обследовании и оценке объектов государственной и коммунальной собственности — зданий, земельных участков и другой недвижимости, которая не используется и потенциально может быть переоборудована под жилье.
  • Общий проект предусматривает со стороны HFH проведение общенационального картографирования и классификацию объектов, которые могут быть реконструированы или переоборудованы.
  • Полученные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, которая заработает с октября 2026 года.
По итогам оценки для отобранных объектов подготовят комплексные инвестиционные предложения с предварительными расчетами затрат, вариантами реконструкции и планами реализации.
«Жилищный кризис в Украине требует быстрых и одновременно устойчивых решений. Системный подход к выявлению и переоборудованию объектов недвижимости позволяет не только поддержать национальную жилищную реформу, но и предложить практические, основанные на данных решения для создания доступного жилья. Опыт Украины в этом процессе может стать ценным примером и сформировать модели, актуальные далеко за ее пределами», — подчеркнул старший директор программы Европа и Ближний Восток, Наврозидис Панагиотис.

План реализации проекта (какие области)

  • февраль-март — отбор объектов недвижимости и полевые инспекции 60−70 зданий в трех пилотных областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской.
  • Также будет создана база данных с географическими координатами, совместимая с цифровой информационно-аналитической жилищной системой для ВПЛ;
  • апрель-май — подготовка детальных инвестиционных предложений для 10−15 отобранных объектов. Параллельно будет сформирован практический набор инструментов и решений для переоборудования пустых построек в жилье.
Напомним, в Украине стартует масштабное обновление жилищного законодательства. Новый закон упраздняет советский Жилищный кодекс 1983 года и закон о приватизации государственного жилищного фонда, которые давно не соответствуют современным условиям. Об этом говорится в статье Finance.ua.
Ключевым элементом новой жилищной политики станет цифровизация. Она должна минимизировать коррупционные риски и исключить «ручное управление» процессами. Предусмотрено создание единой информационно-аналитической системы в сфере жилья. Она оцифрует все квартирные очереди и будет работать как цифровой хаб, объединяющий данные в одной среде и автоматически взаимодействующий с другими государственными реестрами.

Справка Finance.ua:

  • Эксперты проанализировали более 10 тысяч жилых домов, нанесенных на карту энергоэффективности Киева по типам застройки и потенциальным признакам энергоэффективности.
  • Согласно статистике ЛУН от 19.01.2026 года, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины.
  • Рост спроса и цен в 2025 году только разжигают аппетиты продавцов. Многие застройщики говорят о подорожании недвижимости еще на 10−20% в этом году якобы по объективным причинам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
