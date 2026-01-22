Инвестиция в недвижимость под аренду возобновила привлекательность — эксперты Сегодня 19:03 — Недвижимость

Инвестиция в недвижимость под аренду возобновила привлекательность — эксперты

Инвестиция в недвижимость под аренду возобновила привлекательность после падения в 2022-м, в некоторых проектах она достигает 30%, вернулись запросы иностранных покупателей.

Об этом сообщили украинские застройщики, опрошенные агентством « Интерфакс-Украина ».

Особенность 2025 года

Возвращение на первичный рынок пакетных инвесторов и покупателей, для которых недвижимость становится одним из ликвидных активов для хранения собственных финансов.

Коммерческая директор компании «Интергал-Буд» Елена Рыжова сообщила, что на ранних этапах строительства доля инвестиционных сделок уже составляет около 15% общего объема продаж жилья.

«Однако для покупателей это уже не краткосрочные спекуляции, а один из самых надежных активов и способов сберечь собственные деньги», — отметила она.

Руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль отметил, что в прошлом году доля инвестиционного спроса стабилизировалась.

«Инвесторов было в пределах 25−30% - чуть меньше в первой части года и 45−55% в октябре-декабре. На инвестспрос больше всего влияют доступность ипотеки/рассрочки, ожидания арендных ставок и общая неопределенность», — сообщил он.

В свою очередь в компании DIM констатировали рост спроса на инвестиционные сделки, также за счет клиентов, которые раньше откладывали решение. При этом в компании отметили увеличение доли инвесторов из-за границы.

В РИЭЛ сообщили, что после почти полной паузы в 2022—2023 годах интерес к «пакетным» сделкам в 2025 году постепенно вернулся, и хотя все еще не массово, но уже достаточно, чтобы говорить о возобновлении инвестиционной активности. Компания строит в столице и Львове, динамика продаж сопоставима, но в Киеве отмечается рост запросов именно на инвестиционные покупки.

По словам руководителя департамента продаж Greenville во Львове Юлии Билень, доля инвестиционных сделок несколько трансформировалась, в частности, классические краткосрочные инвестиции уступили место стратегическим вложениям.

«Инвесторы предпочитают ликвидные жилые комплексы с масштабом и продуманной инфраструктурой, качественным строительством, чтобы был потенциал роста стоимости. То есть инвестиция сегодня — это долгосрочная стратегия», — говорит Билень.

Ранее Finance.ua писал , что по состоянию на 20 января 2026 года в Киеве самая дорогая аренда 1-комн. квартиры в Печерском и Шевченковском районах — 34 тыс. грн и 23 тыс. грн соответственно.

Дешевле квартиры можно найти в Деснянском районе — за 9800 грн.

Напомним, согласно статистике ЛУН от 19.01.2026 года, цены на квартиры на вторичном рынке выросли за год в большинстве регионов Украины.

