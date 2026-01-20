0 800 307 555
Какие дома в Киеве самые энергоэффективные (исследование)

Недвижимость
32
Эксперты проанализировали более 10 тысяч жилых домов, помеченных на карте энергоэффективности Киева по типам застройки и потенциальным признакам энергоэффективности.
Об этом говорится в исследовании ЛУН, пишет 3m2.ua.

Хрущевки и панельки

Наибольшую часть формирует массовая застройка второй половины ХХ века. Почти пятая часть домов — это хрущевки, еще около 18% - панельные многоэтажки 1970−90-х годов разных серий (чешский проект, БПС, серии Т, КП, КС, КТ и т. п.).
Что влияет на потерю тепла

Тонкие панельные или кирпичные стены, не изолированные стыки между плитами, устаревшие инженерные системы — все это напрямую влияет на потери тепла.
Для жильцов это не означает автоматически «плохое жилье», но означает значительно более высокую зависимость от состояния конкретного дома: утепленный фасад, замененные окна и обновленные системы отопления могут существенно изменять как уровень комфорта, так и расходы на тепло.
Этот фактор хорошо заметен и на вторичном рынке.
По данным ЛУН, квартиры в хрущевках и панельных домах в среднем стоят дешевле, чем в более новой застройке — рынок учитывает будущие затраты на содержание и модернизацию.

Сталинки и дореволюционные дома

Их около 19%. Массивные кирпичные стены создают тепловую инерцию, однако основные потери энергии здесь обычно связаны с отсутствием утепления, старыми окнами, крышами и инженерными сетями.
Комфорт в таких домах в значительной степени зависит от того, проходил ли дом модернизацию. Без обновления инженерии и ограждающих конструкций расходы на отопление остаются высокими вне зависимости от толщины стен.
Несмотря на это, именно сталинки и дореволюционная застройка демонстрируют одну из самых высоких цен на вторичном рынке.
В этом сегменте стоимость формируется, прежде всего, локацией и архитектурными характеристиками, а не энергоэффективностью как таковой.
Гостинки

Это около 5% домов. Это малогабаритное жилье, изначально проектируемое как временное. Низкая энергоэффективность во многих случаях заложена конструктивно, поэтому даже после частичных обновлений потенциал снижения затрат здесь ограниченный.
Группа спецпроектов

Жилье, которое начали строить в конце 80-х по индивидуальным проектам в советском союзе, в отличие от типовых проектов, а также новостройки, составляющие около 20% жилых домов Киева.
Это более новые дома, где чаще использовались современные материалы, утепление и инженерные решения. Именно среди них чаще всего встречаются дома с признаками высокой или средней энергоэффективности.
Это отображается и в ценах: квартиры в спецпроектах и ​​более новой застройке в среднем дороже, даже в пределах похожих районов. Энергоэффективность в этом случае становится одним из факторов, которые рынок закладывает в стоимость жилья.

Выводы

В итоге анализ показывает: примерно каждый 5 жилой дом в Киеве сегодня имеет признаки энергоэффективности или приближается к современным стандартам.
В других типах застройки ключевую роль играет не год постройки, а состояние дома и объем проведенных обновлений.
ЛУН проанализировал дома, которые нанесены на карту энергоэффективности, и распределение уровней энергоэффективности — ориентировочное.
Ранее Finance.ua писал, что если в доме жителей Киева электроснабжение отсутствует более 12 часов, вероятнее всего, речь идет не об общем дефиците электроэнергии, а о локальной аварии.
Энергетики советуют, прежде всего, проверить информацию о возможных аварийных отключениях из-за официальных ресурсов компании — чат-бот ДТЭК в Telegram или на сайте оператора.
Также Кабмин усилил сеть Пунктов несокрушимости и ввел опорные пункты с расширенным режимом работы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Напомним, в Украине вводят режим чрезвычайной ситуации в энергетике.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартира
