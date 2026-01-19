0 800 307 555
Отключений будет меньше: кого это будет касаться — министр энергетики

Энергетика
На встрече с правлением НЭК «Укрэнерго» министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, кого будет касаться уменьшение отключений электричества.
«Для эффективного использования сгенерированной и импортированной электроэнергии именно там, где в ней наибольшая потребность. Речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят уменьшить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас самая сложная», — написал министр.

Импорт

Также планируется увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в Украину, в частности, по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС.
По его словам, среди других задач — уменьшить количество отчетности и бюрократии и совместно с Государственной специальной службой транспорта отработать подходы к быстрым ремонтам и восстановлению электросетей и подстанций в зонах, приближенных к линии фронта.
«Отдельно проработать защиту подстанций, как специальными укрытиями, так и РЭБ и ПВО. Максимально упростить подключение всей распределенной генерации. Энергосистема должна быть готова оперативно подключать альтернативную генерацию, прежде всего — в наиболее энергодефицитных регионах», — подчеркнул Шмыгаль.
«Для украинской энергосистемы» сейчас важен каждый мегаватт. Это касается как возвращения в работу поврежденных российскими ударами энергообъектов, так и ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей", — резюмировал он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что потребление электроэнергии в Украине пока больше, чем может обеспечить энергосистема под регулярными российскими обстрелами.
Также ДТЭК объяснил, что делать киевлянам, если нет света более 12 часов.
ЭнергетикаЭлектроэнергия
