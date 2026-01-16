0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки гігаватів електроенергії бракує Україні

Енергетика
107
Скільки гігаватів електроенергії бракує Україні
Скільки гігаватів електроенергії бракує Україні
Споживання електроенергії в Україні наразі більше, ніж може забезпечити енергосистема під регулярними російськими обстрілами.
Станом на вчора, 15 січня, не вистачало близько третини електроенергії для покриття споживання.
Читайте також
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з чеським колегою Петром Павелом.
«Вони (росіяни, — УНІАН) знають, що вони роблять. Дякувати богу, наші також знають, що роблять. Вчора споживання було велике, близько 18 гігават споживання. А в нас були можливості на 11 з чимось. Але кожного дня щось відновлюється», — зазначив Зеленський.
Він додав, що Україна щодня відновлює не лише електричні підстанції, а й можливості нарощувати імпорт електроенергії з-за кордону.
Читайте також
Ситуація в енергетиці України доволі складна через постійні російські обстріли та стійкі сильні морози. Так, перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов заявив, що через нову атаку росіян на ранок знеструмленими залишалися споживачі у Харківській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація в енергетиці спостерігається у столичному регіоні.
В свою чергу міністр енергетики Денис Шмигаль закликав бізнес в Україні максимально зменшити використання електроенергії для освітлення зовнішньої реклами та вивісок і за можливості поділитися нею з людьми. Крім того, «Укрзалізницю», НАК «Нафтогаз України» та концерн «Укроборонпром» зобов’язали збільшити імпорт електроенергії до 50% від власних потреб для перерозподілу електроенергії на користь людей.
За матеріалами:
УНІАН
Електроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems