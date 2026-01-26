0 800 307 555
ру
Гетманцев анонсировал масштабную программу жилищных кредитов под 3%

Недвижимость
31
Риэлтор передает ключи от дома клиенту.
В Верховной Раде инициируют запуск масштабной программы доступного жилья для украинцев в рамках деятельности Национального учреждения развития (НУР).
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, программа предусматривает государственную поддержку приобретения жилья для социально незащищенных категорий населения и должна стать одним из ключевых направлений работы НУР.

Кого охватит программа

Программа нацелена на социально незащищенные категории людей. В частности, речь идет об учителях, медицинских работниках, военнослужащих, внутренне перемещенных лицах, а также беженцах, лишившихся жилья в результате войны.
Для этих категорий предусмотрено субсидирование кредитов на приобретение жилья.

Условия кредитования

Кредиты на жилье будут предоставляться по ставке 3% годовых в гривне. При этом размер ежемесячного платежа по кредиту должен соответствовать установленным ограничениям.
Гетманцев подчеркнул, что платеж по кредиту на приобретение квартиры не должен превышать:
  • 20−25% среднего дохода домохозяйства, что достигается за счет субсидирования ставки и продления максимального срока кредитования (от 25 лет)
  • средней арендной ставки для региона +10−15% к ней.

Масштаб и продолжительность программы

Программа рассчитана на долгосрочную реализацию и не ограничивается несколькими годами. По предварительным оценкам, она охватит не менее одного миллиона украинских семей.
Общий объем финансирования программы, по словам инициатора, может превысить 1 трлн.
Национальное учреждение развития рассматривается как ключевой инструмент для реализации программы. Ожидается, что в перспективе эта инициатива станет одним из базовых направлений деятельности НУР, будет способствовать послевоенному восстановлению и будет иметь мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики.
Напомним, в Украине сейчас действует программа доступного кредитования жилья «єОселя». Процентная ставка:
  • для военнослужащих ВСУ по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, а также членов семей указанных лиц: до 3% годовых — в течение десяти лет с даты заключения кредитного договора; до 6% годовых — начиная с первого календарного дня одиннадцатого года действия кредитного договора;
  • для других участников программы: 7% годовых — в течение десяти лет со дня заключения кредитного договора и 10% годовых — начиная с первого календарного дня одиннадцатого года действия кредитного договора.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Покупка квартирыНедвижимостьЖилая недвижимостьРынок недвижимости
Рассчитывайте на
