Гетманцев анонсировал масштабную программу жилищных кредитов под 3%

Риэлтор передает ключи от дома клиенту.

В Верховной Раде инициируют запуск масштабной программы доступного жилья для украинцев в рамках деятельности Национального учреждения развития (НУР).

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, программа предусматривает государственную поддержку приобретения жилья для социально незащищенных категорий населения и должна стать одним из ключевых направлений работы НУР.

Кого охватит программа

Программа нацелена на социально незащищенные категории людей. В частности, речь идет об учителях, медицинских работниках, военнослужащих, внутренне перемещенных лицах, а также беженцах, лишившихся жилья в результате войны.

Для этих категорий предусмотрено субсидирование кредитов на приобретение жилья.

Условия кредитования

Кредиты на жилье будут предоставляться по ставке 3% годовых в гривне. При этом размер ежемесячного платежа по кредиту должен соответствовать установленным ограничениям.

Гетманцев подчеркнул, что платеж по кредиту на приобретение квартиры не должен превышать:

20−25% среднего дохода домохозяйства, что достигается за счет субсидирования ставки и продления максимального срока кредитования (от 25 лет)

средней арендной ставки для региона +10−15% к ней.

Масштаб и продолжительность программы

Программа рассчитана на долгосрочную реализацию и не ограничивается несколькими годами. По предварительным оценкам, она охватит не менее одного миллиона украинских семей.

Общий объем финансирования программы, по словам инициатора, может превысить 1 трлн.

Национальное учреждение развития рассматривается как ключевой инструмент для реализации программы. Ожидается, что в перспективе эта инициатива станет одним из базовых направлений деятельности НУР, будет способствовать послевоенному восстановлению и будет иметь мультипликативный эффект для смежных отраслей экономики.

Напомним, в Украине сейчас действует программа доступного кредитования жилья «єОселя». Процентная ставка:

для военнослужащих ВСУ по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, ГУР Минобороны, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Госспецтрансслужбы, а также членов семей указанных лиц: до 3% годовых — в течение десяти лет с даты заключения кредитного договора; до 6% годовых — начиная с первого календарного дня одиннадцатого года действия кредитного договора;

— в течение десяти лет с даты заключения кредитного договора; до — начиная с первого календарного дня одиннадцатого года действия кредитного договора; для других участников программы: 7% годовых — в течение десяти лет со дня заключения кредитного договора и 10% годовых — начиная с первого календарного дня одиннадцатого года действия кредитного договора.

