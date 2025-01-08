Будут ли в Украине выборы онлайн и голосование по почте: что говорят в Раде — Finance.ua
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Будут ли в Украине выборы онлайн и голосование по почте: что говорят в Раде

Казна и Политика
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Будут ли в Украине выборы онлайн и голосование по почте: что говорят в Раде
Будут ли в Украине выборы онлайн и голосование по почте: что говорят в Раде
Разговоры и слухи о том, что власти готовятся к проведению выборов онлайн — это исключительно манипуляции. Этот вопрос вызывает недоверие у граждан, как и голосование по почте.
Об этом в интервью заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Если мы говорим об онлайн-голосовании и опыте других стран, это должна быть абсолютно независимая система, которой в наших реалиях может заниматься ЦИК. Насколько мне известно, у ЦИК нет своей „Дії“ для проведения выборов», — отметила Шуляк.
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По ее словам, Украина, в частности, изучала опыт Эстонии, которой понадобилось 25 лет для того, чтобы воплотить возможность голосование онлайн.
«Сколько лет это займет у Украины, я думаю, никто не может сказать. Несмотря на то, что мы на сегодняшний день являемся одним из самых цифровых государств в мире», — отметила глава «Слуги народа».
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Кроме того, как отметила Шуляк, у общества мало доверия к вопросу выборов онлайн, как, собственно, и к почтовому голосованию — всего лишь 8% граждан поддержали бы такой формат волеизъявления.
«Опыт (разных стран. — Ред.) мы можем изучать, но когда будет приниматься решение, как проводить первые послевоенные выборы, конечно, будет учитываться обязательно и мнение общества. Нам очень важно, чтобы выборы состоялись понятным демократическим способом, с тем чтобы результаты таких выборов были приняты всеми в обществе», — пояснила она.
По материалам:
РБК-Україна
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