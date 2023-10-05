Зеленский назвал условие, при котором состоятся выборы в Украине во время войны — Finance.ua

Зеленский назвал условие, при котором состоятся выборы в Украине во время войны Сегодня 14:29 — Казна и Политика

Зеленский назвал условие, при котором состоятся выборы в Украине во время войны

Президентские выборы в Украине должны пройти весной 2024 года. Глава государства Владимир Зеленский допустил возможность проведения выборов во время войны.

Об этом сообщает Sky TG24

В Украине, согласно закону, устраивать выборы во время действия военного положения запрещается. Впрочем, украинский лидер заявил, что не исключает возможности проведения выборов во время войны.

По словам Зеленского, проводить выборы в условиях войны — дело непростое. Однако, если удастся решить два вопроса, они вполне могут состояться и во время действия военного положения. Во-первых, Верховная Рада должна внести необходимые изменения в законодательство. Во-вторых, следует обеспечить безопасность участникам голосования.

«Если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы», — подчеркнул президент.

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Президент уже отмечал, что для проведения выборов в Украине прежде всего следует внести изменения в законодательство. Также он приводил доводы против президентских и парламентских выборов во время войны.

По словам Зеленского, все граждане Украины должны иметь возможность проголосовать. Однако сейчас это тяжело сделать военным на передовой. Кроме того, право голоса должны использовать и оставшиеся украинцы на временно оккупированных территориях. Процесс голосования нужно сделать максимально безопасным — оградить избирателей от российских атак. Также на выборы нужны средства, которые лучше тратить на оборону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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