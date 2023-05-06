В Минцифре объяснили, возможны ли выборы в Украине через "Дія" — Finance.ua

В Минцифре объяснили, возможны ли выборы в Украине через "Дія"
В Министерстве цифровой трансформации рассказали, возможны ли выборы в Украине через «Дія».
Руководитель развития электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник в эфире марафона «Единые новости» объяснил новые функции и возможности сервиса.
«Мы не можем планировать или не планировать политические выборы через „Дія“ — эти вопросы находятся в ведении Центральной избирательной комиссии. Собственно, ЦИК и решает, в каком виде будет проходить голосование. Для этого также должно быть изменено законодательство. Такой мировой опыт уже есть. Теоретически это возможно, например, такое уже было в Эстонии. Но прямо сейчас об этом речь не идет», — заявил Баник.
Он добавил, что количество услуг в «Дія» будет расти и для водителей.
«Среди них — замена водительского удостоверения. Это важная услуга, и в ней можно будет отказаться от пластикового документа. Для меня это второй революционный шаг с документами после внедрения „Дія“. Я себе заказал новое удостоверение, поэтому его нет в пластике», — заявил Мстислав Баник.
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