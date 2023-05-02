В МВД рассказали, когда в «Дія» заработает услуга купли-продажи авто — Finance.ua

В МВД рассказали, когда в «Дія» заработает услуга купли-продажи авто Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Начиная с июня, украинцы смогут зарегистрировать авто непосредственно в салоне, с августа — приобрести номера онлайн, а с сентября весь процесс купли-продажи авто будет переведен в цифровой вариант.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью «Интерфакс-Украина»

«Уже в сентябре с Минцифрой планируем весь процесс купли-продажи автомобилей перевести в цифровой вариант — в „Дія“. Нужны будут только продавец-покупатель и два смартфона у них», — рассказал министр.

Он добавил, что также будет ликвидирована обязательная техническая экспертиза — людям не нужно будет стоять в очередях, давать возможные взятки. Техническая экспертиза остается только при первой регистрации автомобиля и по желанию покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто.

Клименко также рассказал, что регистрация автомобиля автосалонами будет возможна уже в июне. При покупке автомобиля в автосалоне покупатель будет сразу получать техпаспорт и номерной знак. Для этого не нужно будет приезжать в сервисный центр.

Также будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

«В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время», — рассказал глава МВД.

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Економічна Правда По материалам:

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