0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

В Минцифры рассказали, когда в Украине смогут пройти первые электронные выборы

В Минцифры рассказали, когда в Украине смогут пройти первые электронные выборы

В Украине можно будет проводить электронные выборы. Это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение «Дія».

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию «Гордон».

Он заявил, что правительство не ставило перед собой цель сделать электронное голосование.

«Для нас это следствие. Наша цель — оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы», — сказал Федоров.

Министр добавил, что финальное решение, смогут ли пройти выборы в электронном формате, будет приниматься исходя из того, смогут ли в 2023 году оцифровать все госуслуги.

«Я не хочу сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания… а больше говорить об электронных услугах 100%», — пояснил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации разработало платформу для развертывания государственных реестров, которые будут обмениваться данными с другими реестрами автоматически, что позволит государственным органам не требовать бумажные документы или справки для предоставления услуг.
  • Каждый гражданин сможет ознакомиться с реальным финансовым положением всех компаний и размерами выплат налогов в бюджет Украины.

Обо всех главных изменениях в законодательстве относительно ваших личных средств мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Гордон
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.