В Минцифры рассказали, когда в Украине смогут пройти первые электронные выборы

В Украине можно будет проводить электронные выборы. Это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение «Дія».
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью изданию «Гордон».
Он заявил, что правительство не ставило перед собой цель сделать электронное голосование.
«Для нас это следствие. Наша цель — оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы», — сказал Федоров.
Министр добавил, что финальное решение, смогут ли пройти выборы в электронном формате, будет приниматься исходя из того, смогут ли в 2023 году оцифровать все госуслуги.
«Я не хочу сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания… а больше говорить об электронных услугах 100%», — пояснил Федоров.
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