В Раде назвали ключевые условия для проведения выборов во время войны

Казна и Политика
60
В Украине пока нет законодательных инициатив, которые бы урегулировали проведение выборов в период войны.
Об этом заявил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
По его словам, для создания такого законодательства необходимо широкое обсуждение в парламенте и участие общественных организаций и правительства.

Позиция парламентариев

Корниенко отметил, что решение по избирательному законодательству необходимо принимать совместно.
Он подчеркнул, что для начала работы следует собрать все стороны и определить дальнейшее направление в парламенте.
По его словам, выборы не проводятся не из-за политической воли власти, а из-за войны и постоянных угроз со стороны россии. Шестилетний срок работы нынешней Рады стал беспрецедентным, но его обуславливает ситуация с ракетными ударами и боевыми действиями.

Требования по безопасности

Украина остается кандидатом на вступление в ЕС и должна соблюдать демократические критерии. Однако для проведения выборов необходима надежная рамка безопасности. Обеспечить ее, по словам Корниенко, должны международные партнеры, в том числе США и страны ЕС.
Он подчеркнул, что нынешние условия не позволяют организовать голосование из-за ежедневных атак дронами и ракетами и из-за активных боевых действий.
Среди ключевых рисков он назвал:
  • безопасность избирателей за границей, которые не вернутся в страну под обстрелами;
  • участие в выборах военных на фронте, которых насчитывается сотни тысяч;
  • возможность участия военных в качестве кандидатов и механизм их отпуска;
  • проблемы с реестром избирателей и расширение полномочий ЦИК;
  • критерии безопасности для открытия избирательных участков, особенно в прифронтовых районах;
  • новые угрозы от дронов, в частности FPV, которые могут бить на десятки километров.
По его словам, многие технические наработки уже существуют: в ЦИК работают семь рабочих групп, есть черновики и в парламенте. Но ни один из документов пока не готов к рассмотрению в сессионном зале из-за риска превращения темы выборов в политический конфликт.

Выборы в Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что уже «пришло время» провести выборы в Украине. Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы победить на выборах.
Владимир Зеленский отметил, что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.
Зеленский обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для проведения выборов. В случае получения таких гарантий Украина будет готова к выборам «в следующие 60−90 дней». Президент призвал народных депутатов от «Слуги народа» и других фракций подготовить законодательные предложения, позволяющие провести выборы в условиях военного положения.
По материалам:
РБК-Україна
