На каком этапе строительство трассы «Киев-Одесса» (фото)

На трассе Киев-Одесса начали второй этап достройки развязки в Вите-Почтовой.

Об этом пишет Автомагистраль-Юг.

Как говорится в сообщении, летом 2025 года компания завершила первый этап строительства развязки в Вите-Почтовой — тоннель и круговую развязку со стороны Боярки.

Теперь водители могут безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.

Недавно заказчик дал «зеленый свет» на реализацию второй части проекта — двухуровневой развязки («подкова») для разворота в сторону Одессы.

Реализация второй части проекта, наконец, позволит убрать регулируемый перекресток в Вите-Почтовой, рядом с Южным кладбищем, который является причиной многочисленных ДТП.

Напомним, подрядчик из Азербайджана, начинавший строительство «подковы» еще в 2021 году, оставил в наследство устроенные буронабивные сваи и несколько опор.

Строительство подковы начинают с устройства устойчивой и промежуточных опор со стороны города Боярки.

