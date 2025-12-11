0 800 307 555
На каком этапе строительство трассы «Киев-Одесса» (фото)

На трассе Киев-Одесса начали второй этап достройки развязки в Вите-Почтовой.
Об этом пишет Автомагистраль-Юг.
Как говорится в сообщении, летом 2025 года компания завершила первый этап строительства развязки в Вите-Почтовой — тоннель и круговую развязку со стороны Боярки.
Теперь водители могут безопасно поворачивать или разворачиваться в сторону Киева.
Недавно заказчик дал «зеленый свет» на реализацию второй части проекта — двухуровневой развязки («подкова») для разворота в сторону Одессы.
Реализация второй части проекта, наконец, позволит убрать регулируемый перекресток в Вите-Почтовой, рядом с Южным кладбищем, который является причиной многочисленных ДТП.
Напомним, подрядчик из Азербайджана, начинавший строительство «подковы» еще в 2021 году, оставил в наследство устроенные буронабивные сваи и несколько опор.
Строительство подковы начинают с устройства устойчивой и промежуточных опор со стороны города Боярки.
Ранее мы писали, что депутаты предлагают ввести новую систему штрафных баллов, которая изменит подход к наказанию за нарушение ПДД. Поэтому уже с 2026 года украинские водители могут ожидать существенных изменений.
Как будет работать балльная система
Каждый водитель будет ежегодно получать определенное количество баллов: 15 — для опытных и 10 для тех, кто имеет стаж меньше года. За каждое нарушение с этого лимита будут снимать от одного до пяти баллов в зависимости от серьезности нарушения. Если все баллы исчерпаны, водительское удостоверение аннулируют. Вернуть право на управление можно будет только после повторного обучения и сдачи экзамена.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
