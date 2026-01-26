0 800 307 555
ру
Кому пенсии увеличат вдвое: что готовит Кабмин

Личные финансы
Кому пенсии увеличат вдвое в 2026
Кабмин работает над таким уровнем минимальных выплат , чтобы пенсию в Украине поднять до 6 тысяч гривен.
Об этом в интервью рассказал министр социальной политики, семьи и нацедности Денис Улютин.
Повышение пенсий до 6 тысяч гривен коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие — реформа солидарной системы.

Как сейчас

В настоящее время минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти почти вдвое.
Без реформы солидарного уровня, по мнению Улютина, Украина ждет коллапс социальной системы.
«Если человек вместо 4 тысяч получает 6 тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньше потребность в субсидиях», — считает чиновник.
Кого коснется

Пересмотр выплат будет касаться большого пласта бюджетников — тех, кто работал на работах с невысокими зарплатами.
«Им предусмотрено увеличение. Это значительное количество людей — треть пенсионеров», — сказал министр.
В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.
По его словам, происходит финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.
Ранее писали, что на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 грн, что на 107,83 грн больше, чем было на 1 октября 2025 года (6 436,79 грн). Как сообщил Пенсионный фонд Украины, средний размер выплат работающим пенсионерам за этот период вырос почти на 90 грн. до 7 160,10 грн.

Распределение пенсий по размеру выплат

54,9% - получают выплаты, не превышающие 5 000 грн:
  • 3,7% - до 3 000 грн;
  • 31% - от 3 001 до 4 000 грн;
  • 20,2% - от 4 001 до 5 000 грн.
Finance.ua
ДеньгиПенсия
