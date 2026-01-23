0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине возросла средняя пенсия (инфографика)

Личные финансы
61
Большинство украинских пенсионеров получают выплаты, которые не превышают 5 000 грн.
Большинство украинских пенсионеров получают выплаты, которые не превышают 5 000 грн.
По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 грн, что на 107,83 грн больше, чем было на 1 октября 2025 (6 436,79 грн).
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Средний размер выплат работающим пенсионерам за этот период вырос почти на 90 грн. до 7 160,10 грн.
Распределение численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий на 1 января 2026 года
Распределение численности пенсионеров по видам и размерам назначенных пенсий на 1 января 2026 года, www.pfu.gov.ua

Количество пенсионеров

По данным ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров, из которых:
  • 2,8 млн продолжают работать;
  • 7,4 млн не работают.

Распределение пенсий по размеру выплат

54,9% - получают выплаты, не превышающие 5 000 грн:
  • 3,7% - до 3 000 грн;
  • 31% - от 3 001 до 4 000 грн;
  • 20,2% - от 4 001 до 5 000 грн.
В то же время:
  • 29,6% пенсионеров получают от 5001 до 10000 грн;
  • 15,4% - пенсию свыше 10 000 грн.
Подавляющее большинство украинских пенсионеров (72,7%) получают выплаты, назначенные по возрасту. Еще 14,7% - пенсии, назначенные по инвалидности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине планируют ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и личных обращений в государственные учреждения. Однако точных сроков введения новых услуг нет. Пока что это далеко идущие планы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems