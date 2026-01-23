В Украине возросла средняя пенсия (инфографика)
По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсии в Украине составляет 6 544,62 грн, что на 107,83 грн больше, чем было на 1 октября 2025 (6 436,79 грн).
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Средний размер выплат работающим пенсионерам за этот период вырос почти на 90 грн. до 7 160,10 грн.
Количество пенсионеров
По данным ПФУ, в Украине зарегистрировано 10,2 млн пенсионеров, из которых:
- 2,8 млн продолжают работать;
- 7,4 млн не работают.
Распределение пенсий по размеру выплат
54,9% - получают выплаты, не превышающие 5 000 грн:
- 3,7% - до 3 000 грн;
- 31% - от 3 001 до 4 000 грн;
- 20,2% - от 4 001 до 5 000 грн.
В то же время:
- 29,6% пенсионеров получают от 5001 до 10000 грн;
- 15,4% - пенсию свыше 10 000 грн.
Подавляющее большинство украинских пенсионеров (72,7%) получают выплаты, назначенные по возрасту. Еще 14,7% - пенсии, назначенные по инвалидности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине планируют ввести полностью проактивные пенсионные и социальные услуги, чтобы граждане получали выплаты автоматически, без сбора справок и личных обращений в государственные учреждения. Однако точных сроков введения новых услуг нет. Пока что это далеко идущие планы.
