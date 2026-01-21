ІТ-бизнес в 2025 году существенно увеличил уплату налогов в бюджет
В 2025 году налогоплательщики в сфере ІТ увеличили уплату налогов в сводный бюджет Украины на 34% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности — 43,4 млрд грн.
Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Резиденты режима Дія. City в 2025 году уплатили в бюджет 33,5 млрд грн налогов. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году.
Запросы бизнеса
Команда Государственной налоговой службы провела встречу с представителями Diia. City Union — объединение, в которое входит более 300 компаний ІТ-сектора.
«Откровенно обсудили вызовы, которые сегодня стоят перед бизнесом. Но что ГНС может сделать, чтобы максимально помочь каждому, кто платит налоги. В частности, сосредоточились на планах и приоритетах ГНС в этом году», — отметила она.
Среди поднятых тем:
- наполнение бюджета;
- налоговые проверки;
- введение Е-аудита;
- возможные законодательные изменения в сфере администрирования налогов;
- возможно внедрение НДС для ФЛП.
«Это лишь некоторые из вопросов, которые сегодня беспокоят бизнес», — добавила Карнаух.
Читайте также
Участники обсудили возможность взаимодействия с технологическим сектором в вопросе совершенствования Электронного кабинета плательщика. Это одна из основных задач для ГНС, чтобы сделать Кабинет максимально удобным и понятным.
«Мы всегда открыты к диалогу и совместной работе. Потому что только сотрудничество дает реальные результаты для страны», — подчеркнула она.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по итогам 11 месяцев 2025 года ІТ-экспорт остается одним из ключевых источников валютных поступлений для Украины, стабильно принося экономике сотни миллионов долларов ежемесячно. В среднем экспорт ІТ-услуг в 2025 году приносил Украине около 543 млн. долларов ежемесячно.
В 2025 году общее количество физических лиц-предпринимателей в сфере ІТ уменьшилось более чем на 13 тысяч. В течение года айтишники чаще закрывали ФЛП, чем регистрировали новые. По предварительным исследованиям и DOU, средний «жизненный цикл» ІТ-ФЛП составляет около четырех лет.
В 2025 году в мировой IT-отрасли уволили 244 851 работников, свидетельствуют данные финансовой компании RationalFX.
Поделиться новостью
Также по теме
ІТ-бизнес в 2025 году существенно увеличил уплату налогов в бюджет
Рынок труда постепенно стабилизируется, а инфляция замедляется — НБУ
В Киевводоканале сообщили, где самая сложная ситуация в столице
В Украине хотят ввести автоматическое начисление пенсий и соцвыплат: в Минцифры раскрыли детали
Стало известно, куда направят налоги на прибыль банков за 2026 год
Украина должна отменить субсидии и реформировать налоговую систему — МВФ