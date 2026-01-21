ІТ-бизнес в 2025 году существенно увеличил уплату налогов в бюджет Сегодня 09:15 — Казна и Политика

ИТ-сфера увеличила уплату налогов в сводный бюджет на 34%.

В 2025 году налогоплательщики в сфере ІТ увеличили уплату налогов в сводный бюджет Украины на 34% по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности — 43,4 млрд грн.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Резиденты режима Дія. City в 2025 году уплатили в бюджет 33,5 млрд грн налогов. Это почти вдвое больше, чем в 2024 году.

Запросы бизнеса

Команда Государственной налоговой службы провела встречу с представителями Diia. City Union — объединение, в которое входит более 300 компаний ІТ-сектора.

«Откровенно обсудили вызовы, которые сегодня стоят перед бизнесом. Но что ГНС может сделать, чтобы максимально помочь каждому, кто платит налоги. В частности, сосредоточились на планах и приоритетах ГНС в этом году», — отметила она.

Среди поднятых тем:

наполнение бюджета;

налоговые проверки;

введение Е-аудита;

возможные законодательные изменения в сфере администрирования налогов;

возможно внедрение НДС для ФЛП.

«Это лишь некоторые из вопросов, которые сегодня беспокоят бизнес», — добавила Карнаух.

Читайте также Кто зарабатывает больше всех в украинском ІТ

Участники обсудили возможность взаимодействия с технологическим сектором в вопросе совершенствования Электронного кабинета плательщика. Это одна из основных задач для ГНС, чтобы сделать Кабинет максимально удобным и понятным.

«Мы всегда открыты к диалогу и совместной работе. Потому что только сотрудничество дает реальные результаты для страны», — подчеркнула она.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по итогам 11 месяцев 2025 года ІТ-экспорт остается одним из ключевых источников валютных поступлений для Украины, стабильно принося экономике сотни миллионов долларов ежемесячно. В среднем экспорт ІТ-услуг в 2025 году приносил Украине около 543 млн. долларов ежемесячно.

В 2025 году общее количество физических лиц-предпринимателей в сфере ІТ уменьшилось более чем на 13 тысяч. В течение года айтишники чаще закрывали ФЛП, чем регистрировали новые. По предварительным исследованиям и DOU, средний «жизненный цикл» ІТ-ФЛП составляет около четырех лет.

В 2025 году в мировой IT-отрасли уволили 244 851 работников, свидетельствуют данные финансовой компании RationalFX.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.