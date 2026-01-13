Кто зарабатывает больше всех в украинском ІТ
Специалисты по анализу данных получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.
Об этом свидетельствуют аналитики Djinni.
Зарплаты специалистов
Медианная зарплатная вилка в вакансиях Senior Data Scientist составляет $4−6,5 тыс. Выше предложения фиксируются только для технических лидов.
Для нетехнических C-level позиций работодатели предлагают $4−6 тыс., что сопоставимо с уровнем оплаты труда DevOps-инженеров и Data Engineer.
Среди разработчиков senior самые высокие зарплатные предложения зафиксированы для специалистов с C++ и Python.
Самые низкие уровни оплаты — в вакансиях для PHP-разработчиков.
В вакансиях, где требуется от трех лет опыта, структура зарплат в целом повторяет ситуацию с senior-уровнем.
В то же время в позициях с требованием 1−2 года опыта лидерские позиции по уровню оплаты занимают:
- Full Stack-разработчики;
- Data-аналитики.
Для этих категорий специалистов предлагают 1,5−3 тыс. долларов.
Вакансии без требований к опыту не были включены в основные сравнительные графики. В то же время, на стартовых позициях самые высокие зарплатные предложения зафиксированы для маркетологов — в пределах 500−1000 долларов.
Самый низкий уровень оплаты предлагают frontend-разработчикам и тестировщикам — 300−650 долларов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на DOU писал, что на ІТ-рынке труда во втором полугодии 2025 года количество вакансий достигло 41 тыс., что на 11% больше, чем в первом полугодии. Это также самый высокий показатель с 2021 года. Наиболее стремительно росли категории «Военное дело», AI/ML, Embedded, Hardware.
