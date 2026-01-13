0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кто зарабатывает больше всех в украинском ІТ

Личные финансы
133
Кто зарабатывает больше всех в украинском ІТ
Кто зарабатывает больше всех в украинском ІТ
Специалисты по анализу данных получают самые высокие зарплатные предложения среди всех ІТ-специальностей.
Об этом свидетельствуют аналитики Djinni.

Зарплаты специалистов

Медианная зарплатная вилка в вакансиях Senior Data Scientist составляет $4−6,5 тыс. Выше предложения фиксируются только для технических лидов.
Для нетехнических C-level позиций работодатели предлагают $4−6 тыс., что сопоставимо с уровнем оплаты труда DevOps-инженеров и Data Engineer.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
Среди разработчиков senior самые высокие зарплатные предложения зафиксированы для специалистов с C++ и Python.
Самые низкие уровни оплаты — в вакансиях для PHP-разработчиков.
В вакансиях, где требуется от трех лет опыта, структура зарплат в целом повторяет ситуацию с senior-уровнем.
Инфографика: Djinni
Инфографика: Djinni
В то же время в позициях с требованием 1−2 года опыта лидерские позиции по уровню оплаты занимают:
  • Full Stack-разработчики;
  • Data-аналитики.
Для этих категорий специалистов предлагают 1,5−3 тыс. долларов.
Вакансии без требований к опыту не были включены в основные сравнительные графики. В то же время, на стартовых позициях самые высокие зарплатные предложения зафиксированы для маркетологов — в пределах 500−1000 долларов.
Самый низкий уровень оплаты предлагают frontend-разработчикам и тестировщикам — 300−650 долларов.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на DOU писал, что на ІТ-рынке труда во втором полугодии 2025 года количество вакансий достигло 41 тыс., что на 11% больше, чем в первом полугодии. Это также самый высокий показатель с 2021 года. Наиболее стремительно росли категории «Военное дело», AI/ML, Embedded, Hardware.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems