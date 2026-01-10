Как изменился рынок ІТ-труда в четвертом квартале: кого искали работодатели Сегодня 11:14

Как изменился рынок ІТ-труда в четвертом квартале: кого искали работодатели

На ІТ -рынке труда во втором полугодии 2025 года количество вакансий достигло 41 тыс., что на 11% больше, чем в первом полугодии. Это также самый высокий показатель с 2021 года. Наиболее стремительно росли категории «Военное дело», AI/ML, Embedded, Hardware.

Об этом свидетельствуют данные Dou.

Какие направления росли быстрее всего

В декабре на DOU опубликовали 6225 вакансий — традиционное предпраздничное затишье. В то же время, это на 1,6 тыс. больше, чем в декабре 2024 года.

Читайте также Где хотят работать украинские айтишники — рейтинг компаний

В общей сложности четвертый квартал уступил третьему на 2%. Однако, если сравнить полугодие, во втором есть прирост 11% против первого.

Во втором полугодии стремительно росли категории «Военное дело», AI/ML, Hardware, как и в первом полугодии 2025. На этот раз стало еще больше вакансий Embedded (прирост +44% против +26 в первом полугодии).

Среди новых тенденций — появление категории No-code.

Читайте также Спустя сколько времени айтишники закрывают ФЛП (инфографика)

12 категорий имели незначительную негативную динамику во II полугодии. Среди них SAP, Blockchain, Copywriter, PHP.

Количество miltech-вакансий достигло рекордных 705 в декабре. Отклики тоже растут — более 4 тысяч.

Кого ищут работодатели

Больше всего вакансий традиционно — ремоут (3,8 тысячи в декабре) и в Киеве (2,9 тысячи). Во Львове сейчас — 800+ вакансий в месяц, еще почти 700 — за рубежом.

Спрос на сеньоров на таком же уровне, как до полномасштабной войны — 1140 вакансий.

Постепенно улучшается ситуация для начинающих: более 450 вакансий ежемесячно для айтишников до года опыта и более 200 — для тех, кто без опыта.

В прошлом полугодии среди самых опытных специалистов (5+ лет) наиболее востребованными были Front-end, Node. js и Python.

Для менее опытных специалистов самые популярные категории — маркетинг и аналитика. Начинающих также часто ищут на сапорт-позиции.

Конкуренция снизилась

В декабре среднее количество откликов на DOU снизилось до 21,7. Кандидаты тоже немного отдохнули в декабре — на две тысячи меньше айтишников откликались на вакансии.

Наиболее конкурентной категорией остается Front-end — в среднем 86 откликов на вакансию в декабре. У QA — 64 отзыва. Более 40 — в Java, Project Manager, Flutter.

Читайте также На экспорте ІТ-услуг Украина ежемесячно зарабатывает полмиллиарда долларов

Для HR среднее количество откликов снизилось до 25 (два года назад было на уровне 53 отклика на вакансию).

Какие компании наиболее активно ищут айтишников

В декабре 1637 компаний публиковали вакансии на DOU. В октябре было на 300 больше.

Genesis продолжает быть самой активной компанией по количеству размещенных вакансий — 884 во втором полугодии.

Самая активная сервисная — N-iX.

Также 359 вакансий за полгода разместила 427 отдельная бригада беспилотных систем «Рарог».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.